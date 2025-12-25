Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış...

  • İSTANBUL
Spor
17
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın makamında gözaltına alınması siyaset dünyasında da çok konuşuldu.

1
#1
Hakkındaki soruşturmayı haber alır almaz özel uçak tutarak hemen Türkiye'ye dönen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün ikinci kez gözaltına alındı. Bu karar sadece spor dünyasında değil siyaset dünyasında da geniş yankı buldu. İşte bazı siyasilerin yorumları:

#2
CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir: Yurt dışındayken hakkında işlem başlattığınız an dönme kararı alan, üstüne sizin de telefonla görüşüp 'Güvence veriyoruz tutuklama olmaz' dediğiniz Fenerbahçe Başkanı'nı daha sonra kulüp binasından gözaltına almak, şahsına yönelik bir işlem olmayı geçmiştir.

#3
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Av. Tolga Akalın: Fenerbahçe’ye siyasi kayyum atama arzusunun ardında yatan nedir?”

#4
Av. Hüseyin Ersöz: Soruşturma devam edebilir, yeni delilere ulaşılmış da olabilir ama bu gözaltına almayı haklı kılmaz. Sadettin Saran hakkında uygulanan gözaltını, “tutuklama talebi” öncesi bir işlem olarak görmek yanlış olmaz

#5
İyi Parti Kocaeli M. V. Lütfü Türkkan: Bu iş bir uyuşturucu operasyonundan başka bir şeye benziyor. Saadettin Saran’ın Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı kimi rahatsız eder, ona da bakmak lazım.

#6
AK Parti'li eski vekil Şamil Tayyar: Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz. Ela Rümeysa Cebeci'nin görece daha az suçlamaya maruz kaldığı yerde ya da Mehmet Akif'in benzer suçlamalarla tutuklandığı yerde... Sadettin Saran'a yönelik bu suçlama ve gözaltına alınması, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

#7
TGRT canlı yayınına katılan Şamil Tayyar devamında şu sözleri kullandı: "Ben Sadettin Saran ile ilgili ilk olayda, bir paylaşım yapmıştım. Tutumunu doğru bulduğumu ifade etmiştim. Bugün gelinen noktada tavrını çok yanlış buluyorum. Devlete güvenen bir kişi, özel bir laboratuvardan sonuç alamaz. Yeniden örnek vermek isteyebilirsiniz ama bu mahkemenin takdirinde olur. Bu yaptığı devlete meydan okumadır. Siz koskoca bir kulübün başkanı olarak bunu yapamazsınız."

#8
"Yargı önünde herkes eşittir. Kendisine kulüp başkanı olduğu için ayrıcalık tanınmasını kimse beklemesin. Bu fiil, Fenerbahçe ile ilgili değil. Dolayısıyla Saran'a yöneltilen suçlamayı kimse Fenerbahçe'ye yönlendirmesin. Saran ile kulüp arasına sağlam bir çizgi çekmek gerekir."

#9
"Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz. Ela Rümeysa Cebeci'nin görece daha az suçlamaya maruz kaldığı yerde ya da Mehmet Akif'in benzer suçlamalarla tutuklandığı yerde... Sadettin Saran'a yönelik bu suçlama ve gözaltına alınması, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir."

#10
"Ben kulübü bir kenara bırakıyorum. Saran, özel laboratuvara giderek ikinci sınavdan çakıldı. Keşke şunu yapabilseydi, Ela Rümeysa gibi o da bir itirafçı olsaydı. Deseydi, 'ben ticaretini yapmadım ama kullandım'. Siz adli tıp kurumuna, devlete meydan okurcasına girdiğiniz bu sahadan farklı bir sonuç elde edemezsiniz. Kendisine yönelik bu suçlamalardan sonra, kulübü öne sürerek kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışmasın."

#11
"Görevi bırakması kendisi için de faydalı olur. Yarın tutuklandığında bunu kulübe anlatması da zor olur. Bu suçlama Aziz Yıldırım meselesinden farklı. Aziz Yıldırım ve kulüp birlikte yargılanıyordu. Burada öyle bir şey yok."

#12
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

#13
Sadettin Saran'ın bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

#14
Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından resmi açıklama yayınladı. Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklama şöyle:

#15
“Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.”

#16
