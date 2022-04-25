Sakarya'dan muhteşem görüntüler

“Tüm emeği olan herkese teşekkür ediyorum, bu şampiyonlukta herkesin emeği var ve hayırlı olsun. Dışarıda gördük yaklaşık 150 binden fazla insan vardı. Sakarya böyle bir tarih günü yaşamamıştır. Demek ki bu şehir daha güzel günler ve ligleri hak ediyor. Biz yine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile mücadelemizi vereceğiz. İnşallah yine mahcup olmadan hakkettiğimiz olan süper ligde Sakarya ve Sakaryaspor’u en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu şampiyonluk tüm şehrindir ve Sakaryaspor bu şehrin en büyük markasıdır. Bu marka bizi ve şehrimizi çok güzel yerlere getirecektir. Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun.”