  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
13
Sakarya'dan muhteşem görüntüler

2022-04-25 06:52:10
Sakarya'dan muhteşem görüntüler

Yıllar süren 1. Lig özlemini Serik Belediyespor deplasmanında sonlandıran Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi.

#1
Foto - Sakarya’ya şampiyonlukla dönen yeşil-siyahlı takım, adeta bayram havasında karşılandı.

Sakarya’ya şampiyonlukla dönen yeşil-siyahlı takım, adeta bayram havasında karşılandı.

#2
Foto - Rüstemler Tesisi’nde saatlerce bekleyen taraftar saatler süren yolculuk sonrasında takımıyla buluştu.

Rüstemler Tesisi’nde saatlerce bekleyen taraftar saatler süren yolculuk sonrasında takımıyla buluştu.

#3
Foto - Bayrak, meşale ve tezahüratlarla karşılanan takımın oyuncuları ise taraftarın coşkusuna ortak oldu..

Bayrak, meşale ve tezahüratlarla karşılanan takımın oyuncuları ise taraftarın coşkusuna ortak oldu..

#4
Foto - Şampiyonluk sonrası tesiste yapılan ilk basın açıklamasında Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, şampiyonluğu tüm Sakarya halkına ve takımda emeği geçen personellere armağan ettiğini söyledi.

Şampiyonluk sonrası tesiste yapılan ilk basın açıklamasında Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, şampiyonluğu tüm Sakarya halkına ve takımda emeği geçen personellere armağan ettiğini söyledi.

#5
Foto - Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şunları söyledi:

Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şunları söyledi:

#6
Foto - “Hizmet, destek veren ve yanımızda olan Sakaryaspor’a gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Bu emekte tabii perde arkası ve önü var. Bu akşam 7’den 70’e bütün Sakarya ayağa kalktı, Sakarya tebessüm etti ve bunları yapanları tebrik ediyorum inanmak gerekiyordu, omuz omuza vermek gerekiyordu, sevgi gerekiyordu verildi. Bugün yıllardan beri özlemini çektiğimiz, hasret duyduğumuz her şey bugün gerçekleşti. Bu başarı kimsenin değil bu başarı Sakaryaspor’a gönül verenlerin başarısıdır.”

“Hizmet, destek veren ve yanımızda olan Sakaryaspor’a gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Bu emekte tabii perde arkası ve önü var. Bu akşam 7’den 70’e bütün Sakarya ayağa kalktı, Sakarya tebessüm etti ve bunları yapanları tebrik ediyorum inanmak gerekiyordu, omuz omuza vermek gerekiyordu, sevgi gerekiyordu verildi. Bugün yıllardan beri özlemini çektiğimiz, hasret duyduğumuz her şey bugün gerçekleşti. Bu başarı kimsenin değil bu başarı Sakaryaspor’a gönül verenlerin başarısıdır.”

#7
Foto - Şampiyonluk sonrası Rüstemler Tesisi’nde açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ise şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonluk sonrası Rüstemler Tesisi’nde açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ise şu ifadeleri kullandı:

#8
Foto - “Tüm emeği olan herkese teşekkür ediyorum, bu şampiyonlukta herkesin emeği var ve hayırlı olsun. Dışarıda gördük yaklaşık 150 binden fazla insan vardı. Sakarya böyle bir tarih günü yaşamamıştır. Demek ki bu şehir daha güzel günler ve ligleri hak ediyor. Biz yine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile mücadelemizi vereceğiz. İnşallah yine mahcup olmadan hakkettiğimiz olan süper ligde Sakarya ve Sakaryaspor’u en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu şampiyonluk tüm şehrindir ve Sakaryaspor bu şehrin en büyük markasıdır. Bu marka bizi ve şehrimizi çok güzel yerlere getirecektir. Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun.”

“Tüm emeği olan herkese teşekkür ediyorum, bu şampiyonlukta herkesin emeği var ve hayırlı olsun. Dışarıda gördük yaklaşık 150 binden fazla insan vardı. Sakarya böyle bir tarih günü yaşamamıştır. Demek ki bu şehir daha güzel günler ve ligleri hak ediyor. Biz yine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile mücadelemizi vereceğiz. İnşallah yine mahcup olmadan hakkettiğimiz olan süper ligde Sakarya ve Sakaryaspor’u en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu şampiyonluk tüm şehrindir ve Sakaryaspor bu şehrin en büyük markasıdır. Bu marka bizi ve şehrimizi çok güzel yerlere getirecektir. Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun.”

#9
Foto - İşte kutlamalardan görüntüler:

İşte kutlamalardan görüntüler:

#10
Foto - İşte kutlamalardan görüntüler:

İşte kutlamalardan görüntüler:

#11
Foto - İşte kutlamalardan görüntüler:

İşte kutlamalardan görüntüler:

#12
Foto - İşte kutlamalardan görüntüler:

İşte kutlamalardan görüntüler:

Türkşeker'den şeker zammı açıklaması: Şekerin tadı...
Ekonomi

Türkşeker'den şeker zammı açıklaması: Şekerin tadı...

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, son dönemde gündeme gelen şeker zammı gelişmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Şeker..
Öksürük şikayetiyle gitti, bunu öğrendi! Yok artık
Gündem

Öksürük şikayetiyle gitti, bunu öğrendi! Yok artık

Bolu’da öksürük ve şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği hastanede 5 yıldır sol akciğerine saplanan lades kemiğiyle yaşadığını öğrenen Mehmet Sa..
Endonezya'dan ayçiçek yağı fiyatlarını artıracak karar! Piyasalar karıştı
Dünya

Endonezya'dan ayçiçek yağı fiyatlarını artıracak karar! Piyasalar karıştı

Endonezya'nın palm yağı ihracatına kısıtlama getirmesi piyasaları karıştırdı. Asya ülkesinin aldığı kararının ayçiçek yağı fiyatlarını etkil..
Sana Ramazan da rakibine Ramazan değil mi?
Spor

Sana Ramazan da rakibine Ramazan değil mi?

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Medipol Başakşehir'e kaybettikleri maçın ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ramazan a..
Mobilya ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı
Ekonomi

Mobilya ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı

Türkiye'nin mobilya ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,1 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı...
Pazardaki fiyatlarda büyük değişim! Enflasyon mu, yoksa mazot mu düştü?
Ekonomi

Pazardaki fiyatlarda büyük değişim! Enflasyon mu, yoksa mazot mu düştü?

Geçtiğimiz hafta 20 liranın üzerinde olan domates 10-12 liraya düşerken, 20 lira civarında olan kıvırcık da 10-12 lira bandına düştü. Pazarc..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay