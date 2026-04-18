Sakarya'da mide bulandıran görüntüler! Skandal ortaya çıktı!
Sakarya'da gıda denetimlerinde sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edilen bir işletme mühürlendi. İşte işletmenin denetiminde ortaya çıkan manzara...
HİJYEN KURALLARINA UYMADIKLARI TESPİT EDİLDİ Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetimleri sırasında, bir işletmenin genel ve özel hijyen kurallarına uymadığı, gıda güvenliğini ihlal ettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmenin faaliyetleri, eksiklikler giderilinceye kadar durduruldu.
300 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ Ayrıca işletmeye yasal işlem uygulanarak 300 bin TL'nin üzerinde idari para cezası kesildi.
İşletmedik olumsuz hijyen koşulları kameraya yansıdı.
İşte o mide bulandıran görüntüler...
