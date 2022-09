MARUL- Hiç şeker içermeyen sebzelerden biri maruldur. Marul, folat, manganez ve demirin zengin bir kaynağı olduğu için bağışıklığı güçlendirmek için özellikle sağlıklıdır. Marulda ayrıca temel B vitaminleri ve vitamin A, C, D, E ve K gibi diğer vitaminler de bulunur. 100 gr marulda sadece yaklaşık 0.8 gr şeker vardır. KUŞKONMAZ- Öncelikle metabolizmayı hızlandırmak için de kullanılmaktadır. A, C, E, K, B6 vitaminlerini ve demir, bakır, folat gibi mineralleri içerir ve protein bakımından da zengindir. BROKOLİ- Brokoli A, C, D, E, K, vitaminleri, diyet lifi, kalsiyum, demir, fosfor, çinko ve potasyum içeren diğer besin maddeleri ile doludur. Brokoli ayrıca en güçlü antioksidanlardan birini içerir ve sağlıkla ilgili faydaları arasında cilt problemlerini tedavi etmek ve vücutta hastalıklara neden olan serbest radikalleri temizlemesi bulunur.