  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
8
Yeniakit Publisher
Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...

Fenerbahçe'nin Tüzük'ü gereği Başkan Sadettin Saran'ın 'artık görev yapamaması' durumunda kulübü İkinci Başkan veya yönetimden seçilecek bir isim yönetecek. Şu anda bu göreve en yakın isim Ertan Torunoğulları. 2011’deki 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım tutuklandığında Nihat Özdemir ve Ali Koç’un üstlendiği 'vekil başkanlık' görevi Torunoğulları’na kalabilir. İşte camiada konuşulan o iddialar...

#1
Foto - Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın yeniden gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte tansiyon yükseliyor. Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanan taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla başkana destek verirken, kulübün geleceğine dair senaryolar da konuşulmaya başladı. İşte o iddialar...

#2
Foto - Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...

Camiada konuşulanlara göre Sadettin Saran şu an için istifa etmeyi kesinlikle düşünmüyor. Ancak olası bir tutuklama durumunda Tüzük'e göre bazı senaryolar gündeme gelmeye başladı:

#3
Foto - Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...

Senaryo 1: Sadece Sadettin Saran istifa ederse, yönetim kurulu görevine devam etmesi durumunda 30 gün içinde sadece başkanlık için seçim yapılır.

#4
Foto - Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...

Senaryo 2: Yönetim topluca istifa ederse 45 gün içinde yönetim kurulu seçimi gerçekleştirilir.

#5
Foto - Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...

Senaryo 3: Eğer Saran mahkum olur ve tüm hukuki yollar (Yargıtay dahil) kapanırsa, Fenerbahçe kulüp üyeliği kendiliğinden düşer.

#6
Foto - Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...

Fenerbahçe Tüzük'ü gereği, başkanın tutuklanması durumunda kulübü İkinci Başkan veya yönetimden seçilecek bir isim yönetecek. Mevcut tabloda ilk andan itibaren kulübe sahip çıkan Ertan Torunoğulları ismi camia içinde sessiz ve derinden konuşulmaya başlandı.

#7
Foto - Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...

Fotospor'a göre; Kayyum tehlikesi kesinlikle yok. 2011’deki 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım tutuklandığında Nihat Özdemir ve Ali Koç’un üstlendiği "vekil başkanlık" görevi Torunoğulları’nın omuzlarına binebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fuzul ile Togg’dan dev işbirliği! Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat
Ekonomi

Fuzul ile Togg’dan dev işbirliği! Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat

Fuzul ve Togg, kullanıcıların tasarruf finansman modeliyle yeni bir ödeme seçeneğinden faydalanabilmesi için ortaklık kurdu.
CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı
Gündem

CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı

AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri anısına yaptırılan anıtı yıktı.
Bangladeş İslam inkılabına mı yürüyor?
Dünya

Bangladeş İslam inkılabına mı yürüyor?

Bangladeş’te İslamî gençlik hareketinin önde gelen lideri Sharif Osman Hadi, uzun yıllar süren baskı ve zulmün ardından yükselen devrimci ha..
Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı
Gündem

Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı

Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir tiyatro sergilendi. Adli Tıp raporuyla kokain kullandığı tescillenen ve emniyet güçleri tarafından g..
Uraloğlu paylaştı! İşte düşen jet ile kurulan son temas ve dakika dakika yaşananlar!
Gündem

Uraloğlu paylaştı! İşte düşen jet ile kurulan son temas ve dakika dakika yaşananlar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa'dan kalkan Libya askeri heyetini taşıyan özel jetin Haymana’da düşmesiyle i..
Gazzeli gazeteci Pakistan rejiminin hedefinde!
Dünya

Gazzeli gazeteci Pakistan rejiminin hedefinde!

Pakistan rejimine bağlı sosyal medya hesapları son dönemde Gazzeli gazeteci Mutasım Dallul'u yoğun bir şekilde hedef alıyor. Mutasım Dallul,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23