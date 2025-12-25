Emrah Savcı Giriş Tarihi: Sadettin Saran 'olmazsa' Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Gözler bu kararda...
Fenerbahçe'nin Tüzük'ü gereği Başkan Sadettin Saran'ın 'artık görev yapamaması' durumunda kulübü İkinci Başkan veya yönetimden seçilecek bir isim yönetecek. Şu anda bu göreve en yakın isim Ertan Torunoğulları. 2011’deki 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım tutuklandığında Nihat Özdemir ve Ali Koç’un üstlendiği 'vekil başkanlık' görevi Torunoğulları’na kalabilir. İşte camiada konuşulan o iddialar...