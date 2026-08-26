Kralın kızının mezarı Erzurum'da bulundu! 17. yüzyıldan kalan sır
Erzurum'daki tarihi Ane Hatun Türbesi, yüzyıllar öncesine uzanan hikâyesiyle dikkat çekiyor. 1649 yılında Sultan IV. Mehmed döneminde inşa edilen türbenin kitabesinde Morav Han'ın kızı Ane Hatun'un burada medfun olduğu belirtiliyor. Tarihi kaynaklarda Ane Hatun'un Osmanlı hizmetine giren ünlü Gürcü komutan Giorgi Saakadze'nin kızı Ana Saakadze olduğu aktarılırken, türbedeki diğer iki mezarın kime ait olduğu ise hâlâ kesin olarak bilinmiyor.