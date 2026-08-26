Kralın kızının mezarı Erzurum'da bulundu! 17. yüzyıldan kalan sır

TÜRBENİN İÇİNDE 3 MEZAR VAR Osmanlı mimarisinde sık rastlanan baldaken tarzında inşa edilen Ane Hatun Türbesi, dört tarafı açık ve kare planlı yapısıyla günümüze kadar ulaştı. Kesme taştan yapılan yapının dört ayağı sivri kemerlerle birbirine bağlanırken, türbenin üzeri kubbeyle örtülüyor. 3,38 metreye 3,38 metre ölçülerindeki türbenin içerisinde ise biri büyük, ikisi küçük olmak üzere 3 mezar bulunuyor. Büyük mezarın Ane Hatun'a ait olduğu biliniyor. Diğer iki mezarın üzerindeki kitabelerin zaman içerisinde silinmesi nedeniyle burada kimlerin yattığı kesin olarak belirlenemedi.