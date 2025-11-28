  • İSTANBUL
S-400 savunma sistemlerinden sıcak haber! Rusya'dan 300 tane füze istendi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
S-400 savunma sistemlerinden sıcak haber! Rusya'dan 300 tane füze istendi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yapılan haber dikkat çekti.

S-400 savunma sistemlerinden sıcak haber! Rusya'dan 300 tane füze istendi

Yabancı basında yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda Pakistan ile yaşanan çatışmalar sırasında çok sayıda uçaksavar füzesi kullanan Hindistan, S-400 hava savunma sistemleri için 300 adet füze satın almayı planlıyor. Haberde, Pakistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar sırasında tükenen stoklar için Yeni Delhi'nin Rusya'nın kapısını çaldığı ifade edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, satın almanın gerekli tüm izinler alındıktan sonra cari mali yıl içinde gerçekleşeceğini ve maliyetinin 1,12 milyar doları aşmasının beklendiğini belirtti.

S-400 savunma sistemlerinden sıcak haber! Rusya'dan 300 tane füze istendi

Söz konusu miktar, tek bir S-400 füzesinin maliyetinin net bir tahminini sunuyor. Bu tahmine göre bir batarya yaklaşık 3,73 milyon dolar olarak değerlendirildi. Yetkililer, bunun minimum maliyet olarak görülmesş gerektiğini ve bu rakamın daha yüksek olabileceğini vurguladı.

S-400 savunma sistemlerinden sıcak haber! Rusya'dan 300 tane füze istendi

"PATRİOT'A GÖRE DAHA UYGUN MALİYETLİ" - Füzelerin teslimatlarının ne zaman gerçekleşeceği netlik kazanmazken, Rus yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce çeşitli haberlerde füzelerin maliyetinin 2 ila 6 milyon dolar arasında olduğu belirtilmişti, ancak kesin bir rakam verilmemişti. Şimdi ise asgari fiyatın 3,73 milyon dolar olduğu ve sözleşme imzalandıktan sonra kesin rakamın açıklanacağı ifade edildi. Haberde, "Yine de, yetenekler açısından en yakın muadili olan Amerikan Patriot ile karşılaştırıldığında, GEM-T'den daha uygun fiyatlıdır. Maliyetleri, alıcıya ve sözleşme şartlarına bağlı olarak 6 milyon ila 10-12 milyon dolar arasında değişmektedir" ifadelerine yer verildi.

S-400 savunma sistemlerinden sıcak haber! Rusya'dan 300 tane füze istendi

RUSYA'DAN S-400 SATIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Hindistan ile S-400 hava savunma sistemlerinin ilave sevkiyatını müzakere ettiklerini belirtmişti. Rus yetkili, Yeni Delhi'nin S-400 sistemlerine sahip ülkeler arasında yer aldığının altını çizerek "Bu alanda işbirliğimizi genişletmek için bir fırsat var. Bu da yeni sevkiyat anlamına geliyor. Şu anda bunun müzakere aşamasındayız" demişti.

S-400 savunma sistemlerinden sıcak haber! Rusya'dan 300 tane füze istendi

Öte yandan Rusların, S-400 gibi hava savunma sistemlerini Batılı sistemlere göre "daha uygun fiyatlı" bir alternatif olarak sıklıkla pazarladıkları ortaya çıktı. Rusya, Hindistan ile geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında ilk parti S-400 sevkiyatına 2021'de başlamıştı.

