S-400 savunma sistemlerinden sıcak haber! Rusya'dan 300 tane füze istendi

"PATRİOT'A GÖRE DAHA UYGUN MALİYETLİ" - Füzelerin teslimatlarının ne zaman gerçekleşeceği netlik kazanmazken, Rus yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce çeşitli haberlerde füzelerin maliyetinin 2 ila 6 milyon dolar arasında olduğu belirtilmişti, ancak kesin bir rakam verilmemişti. Şimdi ise asgari fiyatın 3,73 milyon dolar olduğu ve sözleşme imzalandıktan sonra kesin rakamın açıklanacağı ifade edildi. Haberde, "Yine de, yetenekler açısından en yakın muadili olan Amerikan Patriot ile karşılaştırıldığında, GEM-T'den daha uygun fiyatlıdır. Maliyetleri, alıcıya ve sözleşme şartlarına bağlı olarak 6 milyon ila 10-12 milyon dolar arasında değişmektedir" ifadelerine yer verildi.