  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
6
Yeniakit Publisher
New York Times duyurdu! Trump'tan flaş Maduro hamlesi

AA Giriş Tarihi:
New York Times duyurdu! Trump'tan flaş Maduro hamlesi

New York Times "ABD Başkanı Trump, geçen hafta Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü" ifadelerini yazdı.

#1
Foto - New York Times duyurdu! Trump'tan flaş Maduro hamlesi

New York Times (YT) gazetesinin olay hakkında "çok sayıda kaynağa" dayandırdığı haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, Trump ve Maduro'nun geçen hafta telefonda olası bir ikili görüşme konusunu değerlendirdiği bilgisini paylaştı. Yetkililer, ABD'nin, Venezuela'ya karşı askeri müdahale tehdidini sürdürdüğü dönemde gerçekleşen telefon konuşması sonucu, henüz iki liderin görüşmesine yönelik herhangi bir planın olmadığını belirtti. Gazetenin haberinde, söz konusu telefon görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı vurgulandı.

#2
Foto - New York Times duyurdu! Trump'tan flaş Maduro hamlesi

Öte yandan haberde, hem Beyaz Saray'ın hem de Venezuela hükümetinin, söz konusu görüşme hakkında yorum yapmayı reddettiği kaydedildi. Bununla birlikte "Venezuela hükümetine yakın iki kişinin" iki liderin görüşmesini doğruladığı bilgisine yer verildi. NYT, ekim ayında Maduro'nun gerilimi azaltmak amacıyla ABD'ye ülkenin petrol sahalarında önemli bir hisse ve Amerikan şirketleri için bir dizi başka fırsat teklif ettiğini bildirmişti.

#3
Foto - New York Times duyurdu! Trump'tan flaş Maduro hamlesi

ABD'den Cartel de los Soles kararı - ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı. Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

#4
Foto - New York Times duyurdu! Trump'tan flaş Maduro hamlesi

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

#5
Foto - New York Times duyurdu! Trump'tan flaş Maduro hamlesi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ordularını Bayraktar TB2'lerle donattılar! Kardeş ülkede ‘Güç Günü’ kutlandı
Gündem

Ordularını Bayraktar TB2'lerle donattılar! Kardeş ülkede ‘Güç Günü’ kutlandı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ordularını Türkiye'den satın aldıkları hava araçlarıyla donattıklarını söyledi. Türkiye'den Bayraktar TB2..
Türkiye'den dev operasyon! 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu
Gündem

Türkiye'den dev operasyon! 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu

Terör örgütlerinin ve mafyanın soluk borusunu kesen Türkiye kararlı mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Konya'da 2 suç örgütüne yönelik düze..
Korkutan su krizi uyarısı: En iyi ihtimalle 5-10 yılımız kaldı
Gündem

Korkutan su krizi uyarısı: En iyi ihtimalle 5-10 yılımız kaldı

Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisi Türkiye’nin dört bir yanında kuruyan barajlarla da etkisini derinden gösterirken Adana A..
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
İsrail'den kalleş plan!
Dünya

İsrail'den kalleş plan!

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, Hindistan'daki tüm Bney Menaşe Yahudilerini ülkeye getirme kararı aldı. Siyonist İsrail..
Kocaeli'de Rusya'ya giden gemide patlama!
Gündem

Kocaeli'de Rusya'ya giden gemide patlama!

Kocaeli açıklarında Rusya’nın Novoroski limanına seyreden gemide meydana gelen patlamada 25 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23