2021-04-05 16:46:00 Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna zor duruma kalacak
Rusya ve Ukrayna arasında yükselen savaş sesleri, gücünü giderek artırıyor. İki ülke arasında siyasi krize neden olan Donbas bölgesinde çıkan çatışmalarda Ukraynalı askerlerin ölmesinin ardından bölgede gerilim artmış, Moskova yönetimi, olası bir savaşta bölgeyi yerle bir ederiz mesajını vermişti. Rusya ordusunun Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini artırmasının ardından yeni bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi. Peskov açıklamasında “yakında ilişkilerde karşılıklılığa yer kalmayacağını” ifadelerini kullandı.