  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Derbinin galibi Barcelona! Puan farkını açtı şampiyonluğa koşuyor Ronaldo rekora kilitlendi! Tarih yazmaya son 32 gol 212 kişi gözaltına alındı! Londra’da Filistin’e destek gösterisine polis müdahalesi Tarih verdi: Dolar 8 lira değişecek Politico çok konuşulacak 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Rusya için hayati bir yardım istediler Bunu hiç kimse bilmiyor: Bitki bazlı beslenme kilo kaybına neden oluyor! İşte son durumu açıkladılar Bu karar çok konuşulacak: İlkay Gündoğan, 2027'de yeni mesleğine başlıyor! Duyurdular...
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Ronaldo rekora kilitlendi! Tarih yazmaya son 32 gol
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ronaldo rekora kilitlendi! Tarih yazmaya son 32 gol

Suudi Arabistan Ligi'nin 28. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Akhdoud'u 2-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 14 maça yükseltti.

#1
Foto - Ronaldo rekora kilitlendi! Tarih yazmaya son 32 gol

Suudi Arabistan Ligi'nin 28. haftasında oynanan karşılaşmada Al Akhdoud ile Al Nassr mücadele etti.

#2
Foto - Ronaldo rekora kilitlendi! Tarih yazmaya son 32 gol

Al Nassr deplasmanda karşılaştığı Al Akhdoud'u 2-0 yenerek ligde üst üste 14. galibiyetini elde etti ve şampiyonluk yürüyüşünü hatasız sürdürdü. Al Nassr'ın gollerini 15'te Cristiano Ronaldo ve 47'de Joao Felix attı.

#3
Foto - Ronaldo rekora kilitlendi! Tarih yazmaya son 32 gol

Takımını maçta 1-0 öne geçiren golü atan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki toplam gol sayısını 968'e yükseltti. Gol sayısını 968 yapan Portekizli efsanevi isim, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

#4
Foto - Ronaldo rekora kilitlendi! Tarih yazmaya son 32 gol

Al Nassr bu galibiyetle puanını 73'e çıkararak en yakın takipçisi Al Hilal ile olan puan farkını da 5'e yükseltti. Suudi Arabistan Ligi'nde bitime 6 hafta kalırken, Al Nassr'ın şampiyonluk için çok ciddi avantajı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye
Dünya

Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye

Suriye'nin güneyinde vatan haini bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi.

Kayıp olarak aranıyordu! Boğazı kesilmiş halde bulundu
Aktüel

Kayıp olarak aranıyordu! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş’ta ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 54 yaşındaki Turan Göde, akşam saatlerinde metruk bir binada ölü bulundu...
Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!
Gündem

Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgeyi ateş çemberine çeviren gelişmeleri ele almak üzere bir t..
İsrail saldırı altında
Dünya

İsrail saldırı altında

Hizbullah, terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusuna karşı 54 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın
Gündem

Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın

Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” çocuk - yaşlı ve yaban..
"Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in elebaşı olduğu 'Karagümrük çetesine' operasyon!
Gündem

"Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in elebaşı olduğu 'Karagümrük çetesine' operasyon!

"Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in elebaşı olduğu 'Karagümrük çetesine' düzenlenen operasyonda yakalanan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23