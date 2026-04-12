Ronaldo rekora kilitlendi! Tarih yazmaya son 32 gol
Suudi Arabistan Ligi'nin 28. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Akhdoud'u 2-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 14 maça yükseltti.
Suudi Arabistan Ligi'nin 28. haftasında oynanan karşılaşmada Al Akhdoud ile Al Nassr mücadele etti.
Al Nassr deplasmanda karşılaştığı Al Akhdoud'u 2-0 yenerek ligde üst üste 14. galibiyetini elde etti ve şampiyonluk yürüyüşünü hatasız sürdürdü. Al Nassr'ın gollerini 15'te Cristiano Ronaldo ve 47'de Joao Felix attı.
Takımını maçta 1-0 öne geçiren golü atan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki toplam gol sayısını 968'e yükseltti. Gol sayısını 968 yapan Portekizli efsanevi isim, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.
Al Nassr bu galibiyetle puanını 73'e çıkararak en yakın takipçisi Al Hilal ile olan puan farkını da 5'e yükseltti. Suudi Arabistan Ligi'nde bitime 6 hafta kalırken, Al Nassr'ın şampiyonluk için çok ciddi avantajı bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23