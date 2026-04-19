Robert Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş'a olay sözler! Her maç sonrası ortamı geren başkan!
Her maç sonu tansiyonu yükseltmeyi iyi beceren Robert Yüksel Yıldırım'dan olay Beşiktaş sözleri geldi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek yendik" dedi. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Beşiktaş maçı sonrası Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Yüksel Yıldırım, “Galibiyetten dolayı çok çok mutluyum. Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek yendik.” dedi.
Hafta içi oynanacak kupa maçına değinen Yıldırım, “Çok önemli bir maçımız var. Biz o maça mutlak galibiyet için çıkmak istiyoruz. Çünkü Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Bu sene Samsunspor, Avrupa’da en son elenen Türk takımı oldu. Biz bir ilki başararak Samsunspor tarihine ilk Türkiye Kupası’nı kazandırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23