2023-11-01 18:10:15 Rapor alıp izin kullanan milyonlarca çalışan: Kaybeden olmayın! Tazminatsız çıkış sebebi (kovulma) sayılıyor!
Çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Rapor alıp izinli gününde istirahat etmeyip başka işte çalışan işçi tazminatsız kovuluyor. Çalışan herkesi ilgilendiren karar ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Cansen Erdoğan, "İşçinin istirahatlıyken evde bulunması gerekmiyor ama işçi raporluyken başka işte çalışırsa işverenin tazminatsız işten çıkarma hakkı bulunuyor." şeklinde konuştu.