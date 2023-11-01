Rapor alıp izin kullanan milyonlarca çalışan: Kaybeden olmayın! Tazminatsız çıkış sebebi (kovulma) sayılıyor!

Vatan'a göre; Raporlu çalışanın istirahat etmesi beklendiğinin altını çizen Erdoğan, "Yine Yargıtay'ın konuyla ilgili 2013 yılında verdiği bir karar da var. Buna göre; eğer raporlu olduğu halde başka bir işyerinde çalıştığı tespit edilmişse işçinin, iş sözleşmesi tazminatsız olarak ve derhal fesih edilmelidir. Bu olayda da işçinin hayvan pazarında çalıştığı ispat edilmiştir. Sonuç işçinin sağlık sorunum var deyip kendi iş yerine gitmeyip başka bir yerde çalıştığı kanıtlanmıştır. Burada söyle bir nokta da var. Yargıtay 2005 yılında verdiği eski bir karar da diyor ki; işçinin raporlu olduğu sürede kendisi için önemli olan bir nedenle başka bir ile gitmesi sadakat borcuna aykırı bulunmamış ve iş sözleşmesi fesih durumunu oluşturmayacağına karar verilmiştir. Yani işçi sağlık sebebiyle rapor almışsa izinli süresini evde geçirmek zorunda değil. Fakat işçi çalışması gereken yer dışında rapor alıp çalışıyorsa bu durum haklı bir fesih sebebi olarak değerlendiriliyor. Ben burada Yargtay'ın kararına katılıyorum. Buna başka bir şey ekliyorum. Yargıtay bu durumu geçerli fesih olarak nitelendirmiş ben bu durumu haklı fesih olarak değerlendiriyorum.