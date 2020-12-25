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Polise döner bıçaklı saldırı!

2020-12-25 22:02:09
Polise döner bıçaklı saldırı!

İzmir'de elinde döner bıçağı ile gezen bir şahıs, polis memuruna saldırdı.

#1
Foto - İzmir'in Karabağlar ilçesinde elinde döner bıçağı ile gezen bir şahsa müdahale etmek isteyen polis saldırıya uğradı. Hafif şekilde yaralanan polis hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde elinde döner bıçağı ile gezen bir şahsa müdahale etmek isteyen polis saldırıya uğradı. Hafif şekilde yaralanan polis hastanede tedavi altına alındı.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Eskiizmir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde elinde döner bıçağı ile gezip vatandaşları rahatsız eden Ömer G. isimli bir kişi olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Eskiizmir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde elinde döner bıçağı ile gezip vatandaşları rahatsız eden Ömer G. isimli bir kişi olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

#3
Foto - Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamacanın ardından elindeki döner bıçağı ile S.K. isimli bir polis memurunu omzundan yaraladı. Omzuna aldığı döner bıçağı darbesi ile yaralanan polis memuru S.K., meslektaşları tarafından ekip aracıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamacanın ardından elindeki döner bıçağı ile S.K. isimli bir polis memurunu omzundan yaraladı. Omzuna aldığı döner bıçağı darbesi ile yaralanan polis memuru S.K., meslektaşları tarafından ekip aracıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

#4
Foto - Döner bıçağı ile polis memurunu yaralayan saldırgan Ömer G. ise polis otomobiliyle hastaneye getirildi. Saldırganın polis aracının kafesinde de kendine zarar verdiği bildirildi. Şahsın sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesinin alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Döner bıçağı ile polis memurunu yaralayan saldırgan Ömer G. ise polis otomobiliyle hastaneye getirildi. Saldırganın polis aracının kafesinde de kendine zarar verdiği bildirildi. Şahsın sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesinin alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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