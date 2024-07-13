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Polat çifti davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var...

2024-07-13 09:03:51
Polat çifti davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var...

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Kara para akladıkları iddiasıyla Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu 28 kişi hakkındaki iddianamede, Engin Polat’ın ‘Para Gürcistan’dan geliyor. Rahat olabilirsin’ ifadesi yer alırken, Özalp’in 600 fenomeni listeye aldığı belirtildi.

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Foto - Polat çifti davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var...

Kara para akladıkları iddiasıyla Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 5’i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Polat çiftinin 3 suçtan toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, Engin Polat’ın yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin tanık olarak yer alan Aygün Yıldırım’ın ifadeleri yer aldı. Polat çiftiyle Mustafa Özalp aracılığıyla tanıştığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

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Foto - Polat çifti davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var...

HESAPLARI HACK'LİYORDU “Özalp’in elinde en az 600 kişilik bir fenomen listesi vardı. Fenomenlerin bağlı olduğu ajansın da sahibiydi. Mustafa Özalp hack’leyerek fenomenlerin sayfasını kapatıyordu ve daha sonra sayfasını kapattığı fenomenleri bana yönlendiriyordu. Ben bu kişilerin sayfalarını tekrar açarak kendilerine iade ettiğimde ödedikleri ücreti, Mustafa Özalp ile yarı yarıya paylaşıyordum. Dilan Polat bayilik için Özalp’in ajansıyla çalışmayı şart koşuyordu.”

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Foto - Polat çifti davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var...

1 MİLYON ÖN TEMİNAT İddianamede, sanık Engin Polat’ın yasa dışı yollardan para edindiğine ve aklama yoluna soktuğuna dair ifadelerine yer verilen müşteki Tufan Yılmaz da cezaevine girmeden önce bahis sitelerinden oyunlar oynadığını belirtip, işleyişi anlattı: “2021’de 0850 ve 444 ile başladığını hatırladığım numaralardan bana WhatsApp üzerinden ulaşıldı.

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Foto - Polat çifti davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var...

Bir kadın Polatlar şirket grubundan bana ulaştığını, bahis oyunlarını takip ettiklerini, benim de yoğun şekilde bahis oynadığımı gördüklerini istemem halinde bana bir çeşit bayilik verebileceklerini söyledi. Sormam üzerine bayiliği 1 milyon olarak ön teminat karşılığında verebileceklerini söylediler. Aynı gün WhatsApp üzerinden arandım. Engin Polat ile konuştuk, bana bayilik verileceğini, bu bayide makina kurularak bazı yasa dışı olduğunu düşündüğüm siteler üzerinden de bahisler oynatılabileceğini söyledi. Engin Polat banka hesaplarıma yüklü miktarda dolar vb. göndereceklerini, bu paraları fiziken banka şubelerinden çekip Engin Polat’ın yanıma vereceği çalışanlarına teslim edeceğimi, yüzde 10 para kazanabileceğimi söyledi.

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