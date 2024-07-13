Polat çifti davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var...

Bir kadın Polatlar şirket grubundan bana ulaştığını, bahis oyunlarını takip ettiklerini, benim de yoğun şekilde bahis oynadığımı gördüklerini istemem halinde bana bir çeşit bayilik verebileceklerini söyledi. Sormam üzerine bayiliği 1 milyon olarak ön teminat karşılığında verebileceklerini söylediler. Aynı gün WhatsApp üzerinden arandım. Engin Polat ile konuştuk, bana bayilik verileceğini, bu bayide makina kurularak bazı yasa dışı olduğunu düşündüğüm siteler üzerinden de bahisler oynatılabileceğini söyledi. Engin Polat banka hesaplarıma yüklü miktarda dolar vb. göndereceklerini, bu paraları fiziken banka şubelerinden çekip Engin Polat’ın yanıma vereceği çalışanlarına teslim edeceğimi, yüzde 10 para kazanabileceğimi söyledi.