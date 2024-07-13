2024-07-13 09:03:51 Polat çifti davasında çarpıcı liste! 600 fenomenin ismi var...
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Kara para akladıkları iddiasıyla Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu 28 kişi hakkındaki iddianamede, Engin Polat’ın ‘Para Gürcistan’dan geliyor. Rahat olabilirsin’ ifadesi yer alırken, Özalp’in 600 fenomeni listeye aldığı belirtildi.