Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dünya genelinde etkili olan olaylar fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor. Son olarak savaş süreci altın piyasasındaki dengeleri değiştirdi. Elinde altını olan da parasını altına yatırmak isteyen de ne yapacağını bilemiyor. Bundan sonra altın ne yöne hareket edecek. Konun uzmanları önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle altın yatırımlarına yön veren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'den kritik açıklamalar geldi. Altın fiyatlarının geleceğine geçmeden önce fiyatlardaki son duruma bir bakalım. 18 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları ne durumda?