2023-10-18 11:46:23 Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Altın piyasasını derinden etkileyen savaşlara bir yenisi daha eklendi. Ortadoğu'daki karışıklık piyasalara ne kadar etki gösterdi. Altın uzmanları bilinmeyenleri yanıtladı. İslam Memiş, 'Beklentimizden önce o seviyeye gelecek.' dedi ve yeni tahminini açıkladı. İşte altın yatırımcısının kararını değiştirecek gelişmenin detayları...