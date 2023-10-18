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Ekonomi
24
Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

2023-10-18 11:46:23
Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Altın piyasasını derinden etkileyen savaşlara bir yenisi daha eklendi. Ortadoğu'daki karışıklık piyasalara ne kadar etki gösterdi. Altın uzmanları bilinmeyenleri yanıtladı. İslam Memiş, 'Beklentimizden önce o seviyeye gelecek.' dedi ve yeni tahminini açıkladı. İşte altın yatırımcısının kararını değiştirecek gelişmenin detayları...

#1
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dünya genelinde etkili olan olaylar fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor. Son olarak savaş süreci altın piyasasındaki dengeleri değiştirdi. Elinde altını olan da parasını altına yatırmak isteyen de ne yapacağını bilemiyor. Bundan sonra altın ne yöne hareket edecek. Konun uzmanları önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle altın yatırımlarına yön veren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'den kritik açıklamalar geldi. Altın fiyatlarının geleceğine geçmeden önce fiyatlardaki son duruma bir bakalım. 18 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları ne durumda?

#2
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

GRAM ALTIN FİYATI 1.742,84 1.743,01

#3
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

ÇEYREK ALTIN FİYATI 2.788,54 2.849,82

#4
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.937,23 1.937,50 CUMHURİYET ALTINI FİYATI 11.154,1611.364,42 4YARIM ALTIN FİYATI YARIM ALTIN FİYATI 5.559,65 5.699,64 ZİYNET ALTINI FİYATI 11.154,16 11.364,42

#5
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

ATA ALTIN FİYATI 11.873,63 12.175,33

#6
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 1.003,31 1.194,11 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 1.644,64 1.742,70

#7
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, bu çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği ve Ortadoğu’daki gerilimin bir süre daha devam edebileceği endişesiyle güvenli liman altına talep arttı. Peki önümüzdeki günlerde altını nasıl bir dönem bekliyor?

#8
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Artan talebin etkisiyle altın son 7 ayın en yüksek kazancını sağladı. Çatışma öncesi 1.811 dolara kadar inen altının ons (31.1 gram) fiyatı, kısa sürede 1.933 dolara kadar yükseldi.

#9
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Yani bir haftada 122 dolar (yüzde 6.4) değer kazandı. Ons fiyatı, en son 13-17 Mart 2023 haftasında yüzde 6.5 haftalık kazanç sağlamıştı. Onsun etkisiyle gram da geçen hafta 1.668 liradan 1.790 liraya yükselerek bir haftada 129 lira artmış oldu.

#10
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatları ABD ekonomisindeki yüksek enflasyon ve Amerika Merkez Bankası Fed’in faizleri hızlı artırmasından dolayı gerilemeye başlamıştı. ABD tahvil faizlerinin artışı ise altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırmıştı. Son yaşanan gelişmelerle atlını yıldızı yeniden parladı. Peki bu trend devam edecek mi?

#11
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Uzmanlar, bölgede tansiyonun yükselmesi durumunda altına talebin artacağı görüşünde. Fed’in yılın geri kalan döneminde faiz artırmayabileceğini, Fed yetkililerinden bu yönde mesajların geldiğini, bu paralelde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilediğini (4.88’den 4.60’a indi) belirten uzmanlar, söz konusu gelişmeleri de altındaki yükselişi desteklediğini söylüyor.

#12
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Yatırımcıların en çok ‘Altın almalı mı, satmalı mı?’ , ‘Altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorularının yanıtlarını merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği ve başka ülkelerin de konuya dahil olabileceği endişesinin altına olan talebi güçlendirdiğini söyledi.

#13
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Altın fiyatlarındaki artışı risk iştahındaki bozulmaya bağlayan Memiş, “Altın zaten çok baskılanmıştı, yükseliş için bahane bekliyordu. Bölgeden gelecek haberler altını etkilemeye devam edecek.

#14
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Vatan'a göre; Ons altında 1.945-1.970 dolar arası bir yükseliş olabilir ya da aşağıda 1.840 dolara gerileyebilir. Özetle haber akışı altının yönünü belirleyecek” dedi.

#15
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

“Bu seviyelerden ons üzerinden altına giriş yapanlar oldukça isabetli bir karar verir' uyarılarım vardı” diyen İslam Memiş, “Yani 110 dolarlık bir değer artışı gördük. Sadece 5 gün içerisinde. Tabii ki jeopolitik risk fiyatlaması tamamen başlarsa piyasalarda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmesi lazım. Yani 2.050, 2.070 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri devam ettirmesi lazım. Bu rakam şu anda kısmen fiyatlandığını bize göstermiş oluyor” ifadelerini kullandı.

#16
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

İslam Memiş savaşın şiddetini arttırması halinde fiyatların daha da yukarıya gelebileceğini vurgulayarak, “Farklı ülkeler sürece dahil olduktan sonra küresel piyasalarda gerçek savaş fiyatlaması o zaman başlayacak, çarşı pazar iyice karışmış olacak. O yüzden şimdi kenarda beklemeye devam ediyorlar, risk almamak için. Tabii ki ufak ufak girişler yapıyorlar. Ancak yeterli girişler değil. Farklı ülkeler bu sürece dahil olursa 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulun duran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli” ifadelerini kullandı.

#17
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Gram altın fiyatları için de 1.750-1.800 TL aralığını takip edeceğini dile getiren uzman isim, “Şu an ibre yukarı. Malum biliyorsunuz. Bu yıl sonu ile alakalı gram altın TL fiyatındaki beklentim 1.800-1.880 TL aralığıydı. Eğer bu gerginlikler artarak devam ederse -ki devam edecek gibi görünüyor- 1.880 beklentimizden daha önce gerçekleşebilir. Elimizdeki altınları tekrar tutmaya devam ediyoruz” dedi.

#18
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Bu gelişmeler olmasaydı da ons altında yıl sonunda 2 bin dolarları beklediklerini belirten Memiş, şunları söyledi:

#19
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

“Farklı ülkelerin bu çatışmalara dahil olması durumunda ons altın 2 bin 10 dolara çıkabilir. Onsta 2024 beklentim 2 bin 350 dolar. Yeni yılla birlikte jeopolitik riskler, enerji krizleri vs. gibi gerginliklerle birlikte yıla 2 bin dolar üzerine başlar ve 2024’te merkez bankalarının faiz artırma süreci de yavaşlayınca bu da altını pozitif etkileyecektir.

#20
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Ortadoğu’daki gerilimin kısa vadede bitmesi pek olası değil, dolayısıyla bu durum altın fiyatını zaman zaman yukarı yönlü destekleyecektir”

#21
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Gram altının da iki ayaklı destek aldığını anlatan Memiş, şunları söyledi: “Gramda yıl sonu beklentim 1.888 lira. Orta ve uzun vadede yukarı yönlü bekliyorum, gram dolardan da destek alıyor. Yılı bitirmeden gramda 2 bin lirayı görürsek de bu sürpriz olmaz.

#22
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

2024’te ise gramın 2 bin 500 lira olacağını öngörüyorum. Kapalıçarşı’da vatandaşlar altın gerileyince beklemeye koyulmuştu, şimdiyse alım yönünde rağbet oluyor.Savaş ortamını gören vatandaşlarımız varlıklarını korumaya almak istiyor. Yani şu anda altın bozduran yok, altın yatırımcısı olan vatandaşımız gündemi sıkı takip ediyor.”

#23
Foto - Piyasaları titretecek gelişme! Altın fiyatlarında sürpriz, tarih değişti, çarşı pazar karışacak! İslam Memiş: Beklentimizden önce o seviyeye gelecek

Savaş ilanıyla birlikte altının yükseldiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de kara harekatının başlaması durumunda ons altının 1.950 ve 1.985 dolarları görebileceğini söyledi. Yıldırımtürk, şöyle konuştu: Altın yatırımcısı vatandaşlar geçtiğimiz hafta yaşanan gerilemelerde de altın almaya devam etti. Hatta Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) dönen paralar da altında değerlendiriliyordu. Yani vatandaşımız yatırım amaçlı altın almaya devam ediyor.”

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