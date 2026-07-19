Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!
Sıfır otomobil tedarikinde yaşanan zorluklar geride kalırken, bayiler satılamayan stokları eritmek için harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sıfır otomobil tedarikinde yaşanan zorluklar geride kalırken, bayiler satılamayan stokları eritmek için harekete geçti.
Kur artışına rağmen zam yapılamayan piyasada, 30 markanın en ucuz araç fiyatları 1 milyon 300 bin lira sınırında.
İşte markaların fiyatları...
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 238 bin 900 lira
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 790 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 1 milyon 470 bin lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira
SsangYong Korando Platinum 4x2 AT Benzinli 2 milyon 250 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 875 bin lira
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 250 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 395 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 819 bin 900 lira
Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 235 bin lira
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 440 bin lira
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 857 bin lira/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23