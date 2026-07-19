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Otomotiv
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Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Sıfır otomobil tedarikinde yaşanan zorluklar geride kalırken, bayiler satılamayan stokları eritmek için harekete geçti.

#1
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Kur artışına rağmen zam yapılamayan piyasada, 30 markanın en ucuz araç fiyatları 1 milyon 300 bin lira sınırında.

#2
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

İşte markaların fiyatları...

#3
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 238 bin 900 lira

#4
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

#5
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 790 bin lira

#6
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

#7
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira

#8
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira

#9
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira

#10
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira

#11
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

#12
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira

#13
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 1 milyon 470 bin lira

#14
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira

#15
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

SsangYong Korando Platinum 4x2 AT Benzinli 2 milyon 250 bin lira

#16
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 875 bin lira

#17
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

#18
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 250 bin lira

#19
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 395 bin lira

#20
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 819 bin 900 lira

#21
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 235 bin lira

#22
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 440 bin lira

#23
Foto - Piyasada rüzgar tersine döndü: İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 857 bin lira/ kaynak: haber7

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