Peynir böbrekleri tehdit ediyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Bir diğer risk faktörü ise salamura ve işlenmiş peynir türlerinde gizli. Bu peynirler, koruyucu katkılarla ve yoğun tuzlu salamura içinde bekletildiğinden sodyum oranı çok daha fazla oluyor. Günlük tuz ihtiyacının büyük bir kısmı farkında olmadan sadece peynirden karşılanabiliyor. Bu da böbreklerin aşırı çalışmasına, halsizlik ve toksin birikimine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, sağlıklı bireylerde bile günlük peynir tüketiminin 1–2 dilimi geçmemesi gerektiğini belirtiyor.