Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Peynir böbrekleri tehdit ediyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı
Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan peynir, aşırı tüketildiğinde böbrek sağlığını ciddi biçimde riske atıyor. “Journal of Renal Nutrition” dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışmada belirtildiğine göre uzmanlar, fazla tuz ve protein içeriği nedeniyle böbreklerde zamanla yük oluşturabileceğini, bunun da diyaliz gerektiren rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtiyor. Peynirin ölçülü tüketilmesi ve su alımının artırılması tavsiye ediliyor.