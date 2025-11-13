  • İSTANBUL
Peynir böbrekleri tehdit ediyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan peynir, aşırı tüketildiğinde böbrek sağlığını ciddi biçimde riske atıyor. “Journal of Renal Nutrition” dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışmada belirtildiğine göre uzmanlar, fazla tuz ve protein içeriği nedeniyle böbreklerde zamanla yük oluşturabileceğini, bunun da diyaliz gerektiren rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtiyor. Peynirin ölçülü tüketilmesi ve su alımının artırılması tavsiye ediliyor.

Peynir, sofraların en sevilen besinlerinden biri olsa da içeriğindeki yüksek tuz, doymuş yağ ve protein oranı nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Bu maddeler aşırı alındığında, böbreklerin süzme kapasitesi zorlanıyor. Çünkü böbrekler, fazla sodyum ve proteini vücuttan uzaklaştırmak için normalden çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyor.

Uzmanlara göre bu durum uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Böbreklerin yoğun çalışması, zamanla işlev kaybına, vücutta ödem oluşumuna ve ileri safhalarda kronik böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor. Özellikle tuzlu beyaz peynir çeşitleri, böbrek hastalığı riski taşıyanlar için adeta “sessiz bir tehlike” olarak nitelendiriliyor.

Aşırı peynir tüketimi, vücudun su ve mineral dengesini de altüst ediyor. Tuz oranı yüksek peynirler, kanda sodyum seviyesini artırarak tansiyonu yükseltiyor. Bu da böbreklerdeki damar yapısına baskı yaparak süzme görevini aksatıyor. Sürekli yüksek tansiyon ise böbrek dokusuna kalıcı zarar verebiliyor. Özellikle protein ağırlıklı beslenen kişilerin peynir tüketimini sınırlandırması gerektiği belirtiliyor; çünkü böbrekler bu yükü uzun vadede taşıyamayabiliyor.

Bir diğer risk faktörü ise salamura ve işlenmiş peynir türlerinde gizli. Bu peynirler, koruyucu katkılarla ve yoğun tuzlu salamura içinde bekletildiğinden sodyum oranı çok daha fazla oluyor. Günlük tuz ihtiyacının büyük bir kısmı farkında olmadan sadece peynirden karşılanabiliyor. Bu da böbreklerin aşırı çalışmasına, halsizlik ve toksin birikimine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, sağlıklı bireylerde bile günlük peynir tüketiminin 1–2 dilimi geçmemesi gerektiğini belirtiyor.

“Journal of Renal Nutrition” dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışma, uzun süreli yüksek sodyum ve protein tüketiminin böbreklerdeki filtreleme oranını düşürerek kronik böbrek hastalığı riskini artırdığını ortaya koydu. Aynı araştırmaya göre, tuzlu süt ürünlerini fazla tüketen kişilerde böbrek işlevleri ortalama daha hızlı bozuluyor.

Uzmanlar, özellikle böbrek hastalığına yatkın kişilerin peynir, salamura ve işlenmiş süt ürünlerini dikkatli şekilde tüketmeleri gerektiğini vurguluyor.

