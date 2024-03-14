2024-03-14 14:18:39 Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?
Avrupa’nın B-HB segmentinde en fazla satılan modeller listesinde en üst sıralarda yer alan PEUGEOT 208, yenilenmesinin ardından mart ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. İkisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarına giriş yapan yeni 208, 498 km şehir içi menzile sahip tamamen elektrikli versiyonu, yeni tasarımı, ileri teknolojileri ve üstün sürüş keyfi sağlayan yeni güç-aktarma sistemiyle yenilenerek artık daha da karşı konulmaz hale geliyor.