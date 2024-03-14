Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

PEUGEOT 208 gibi ikonik tasarımlı otomobilleri yenilemek asla kolay bir görev olmuyor. PEUGEOT tasarımcıları, 208’i böylesine başarılı kılan özgün ve “Göz Alıcı” cazibesini korurken, yeni bir modernlik düzeyi ve yeni bir ön tasarım ortaya çıkarmak gibi bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Ön tasarımda yeni PEUGEOT imzası ile göz alıcı bir görünüm: İlk olarak 9X8 Hypercar’da tanıtılan, ardından yeni 508 ve 508 SW’de ve son olarak yeni 2008’de kullanılan yeni PEUGEOT ışık imzası, artık yeni 208’e de göz alıcı bir görünüm sağlıyor. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda. Otomobilin yanlarına doğru uzanan üç pençe ışık imzası, 208’e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı oluyor. Tüm yeni 208 versiyonlarında bu yeni ön ışık imzası bulunuyor. GT versiyonlarında, bu ışık özelliği daha da ileri gidiyor. Üç ışık pençesinin çarpıcı etkisi, üç bağımsız optik modül ile tam LED farların aydınlatma işlevine kadar uzanıyor.