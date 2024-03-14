  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
10
Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

2024-03-14 14:18:39
Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

Avrupa’nın B-HB segmentinde en fazla satılan modeller listesinde en üst sıralarda yer alan PEUGEOT 208, yenilenmesinin ardından mart ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. İkisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarına giriş yapan yeni 208, 498 km şehir içi menzile sahip tamamen elektrikli versiyonu, yeni tasarımı, ileri teknolojileri ve üstün sürüş keyfi sağlayan yeni güç-aktarma sistemiyle yenilenerek artık daha da karşı konulmaz hale geliyor.

#1
Foto - Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

PEUGEOT’nun şehir otomobillerindeki dokuzuncu jenerasyon temsilcisi PEUGEOT 208, mart ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleri ile müşterilere seçme özgürlüğü veren yeni PEUGEOT 208, müşteri ihtiyaçlarına en uygun seçeneği ile tercih edilebiliyor. EAT8 otomatik şanzımanlı ve benzinli motora sahip yeni 208; ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT donanımlarıyla Türkiye’ye giriş yaparken, elektrikli motora sahip yeni E-208 ise sadece GT donanımında satın alınabiliyor. 1.2 PureTech 100 HP motora sahip yeni PEUGEOT 208’in fiyatları 1.210.500 TL’den başlarken, 1.2 PureTech 130 HP motora sahip yeni PEUGEOT 208 için başlangıç fiyatı 1.296.500 TL olarak öne çıkıyor. 100 kW’lik yeni elektrikli motoru, yüksek performans ve üstün menzil özellikleri ile öne çıkan PEUGEOT E-208 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1.361.500 TL olarak belirlendi.

#2
Foto - Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni 208’in, elektrikli motoruna ek olarak müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren benzinli motor seçenekleri, EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye’de yollara çıkıyor. PureTech 100 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli turbo beslemeli motor 100 HP güç üretiyor ve 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor. PureTech 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli turbo beslemeli benzinli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

#3
Foto - Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

PEUGEOT 208 gibi ikonik tasarımlı otomobilleri yenilemek asla kolay bir görev olmuyor. PEUGEOT tasarımcıları, 208’i böylesine başarılı kılan özgün ve “Göz Alıcı” cazibesini korurken, yeni bir modernlik düzeyi ve yeni bir ön tasarım ortaya çıkarmak gibi bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Ön tasarımda yeni PEUGEOT imzası ile göz alıcı bir görünüm: İlk olarak 9X8 Hypercar’da tanıtılan, ardından yeni 508 ve 508 SW’de ve son olarak yeni 2008’de kullanılan yeni PEUGEOT ışık imzası, artık yeni 208’e de göz alıcı bir görünüm sağlıyor. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda. Otomobilin yanlarına doğru uzanan üç pençe ışık imzası, 208’e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı oluyor. Tüm yeni 208 versiyonlarında bu yeni ön ışık imzası bulunuyor. GT versiyonlarında, bu ışık özelliği daha da ileri gidiyor. Üç ışık pençesinin çarpıcı etkisi, üç bağımsız optik modül ile tam LED farların aydınlatma işlevine kadar uzanıyor.

#4
Foto - Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni görünümüyle ön ızgara: Tüm yeni 208 versiyonlarının merkezinde markanın yeni logosu, PEUGEOT’nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208’e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde bölümlere ayrılmış değil. Bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor. Yeniden tasarlanan arka ışık imzası: Yeni E-208, yan yana yerleştirilen üç kırmızı pençeden oluşan, markanın simgesel arka ışık imzasını yeniden yorumluyor. Yeni model, bu üç pençeli mimariye sadık kalıyor. Ancak bunlar artık yatay. Siyah şerit bagaj kapağının etrafına uzanarak araca daha hakim bir arka görüş sağlıyor. Ayrıca üç zarif LED şerit, genişlik algısını destekliyor.

#5
Foto - Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

Heyecan verici yeni renkler: Yeni E-208, lansman rengi yeni Agueda Sarısı ile dikkat çekiyor. Bir diğer yeni renk olarak Selenyum Gri ise modernliği vurguluyor. Yeni 208; Agueda Sarısı, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Alp Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere yedi gövde rengine sahip. Yeni 208 versiyonları, seçilen renkten bağımsız olarak parlak siyah dikiz aynalarına sahip. Ayrıca GT versiyonu standart olarak parlak siyah çamurluk kaplamaları ile sunuluyor. Yeni jant tasarımları: Yeni jantlar, PEUGEOT’nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408’de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor. Yeni E-208, tamamı yeni 16 inç (NOMA alüminyum alaşımlı) veya 17 inç (YANAKA alüminyum alaşımlı) olmak üzere farklı jant tasarımlarıyla yollara çıkıyor. Tüm alüminyum alaşımlı jantlar, bijon somunlarını gizleyen PEUGEOT logosu ile damgalanan 4 kollu bir merkeze sahip.

#6
Foto - Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni PEUGEOT marka imza kodları: Yeni 208’deki ön, yan ve arka isim logoları, yeni yazı karakterine ve yeni Bazalt Gri rengine sahip. Arkada, PEUGEOT logosu, bagaj kapağının tüm genişliği boyunca tek başına duruyor. E-208 ise Mavi ve Beyaz olmak üzere iki tonlu bir “E” logosuna sahip. Yeni zarif kumaşlar: Yeni 208’in iç mekanı, GT versiyonunda; Adamite Yeşil dikişli BELOMKA" yarı deri kumaş döşeme sunuyor. GT versiyonu, zarif Adamite Yeşil dikişlere sahip ön konsol kaplaması ve kol dayama alanı ile detaya gösterilen özeni yansıtıyor.

#7
Foto - Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

PEUGEOT’nun ikonik i-Cockpit® teknolojisi, ilk nesil 208’de tanıtılmıştı. Bugün gelinen noktada daha da teknolojik ve ergonomik bir hale gelirken yeni PEUGEOT E-208’nin sürüş keyfinin merkezini de oluşturuyor. Dijital gösterge paneli için yeni bir tasarım: Göstergeler sürücünün görüş hizasında yer alıyor. Ayrıca ALLURE ve GT versiyonlarında bir dijital ekran da devreye giriyor. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca GT versiyonunda 3D özelliği ile sunuluyor. Sürücüler, tercihleri doğrultusunda ekranın rengini, bilgilerin düzenini ve sunumunu kişiselleştirilebiliyor. ACTIVE versiyonu 3,5 inç analog gösterge paneli ile yollara çıkıyor.

#8
Foto - Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

Tüm yeni 208 versiyonlarında geniş 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran: Daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inçlik ekran sunulurken artık tüm yeni 208 versiyonlarında merkezi 10 inçlik dokunmatik ekrana yer veriliyor. Arayüz, yeni nesil PEUGEOT i-Connect sistemini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni 208 ALLURE ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine sahip. Tüm versiyonlarda buton işlevlerine hızlı erişim için piyano kısayol tuşları, merkezi ekranın altında yer alıyor. Kompakt direksiyon: PEUGEOT i-Cockpit®’in en önemli unsurlarından olan kompakt direksiyon simidi, sağladığı çeviklik ve hassasiyetle sürüş keyfini destekliyor. Yeni 208’in kompakt direksiyon simidinin ortasında yeni PEUGEOT logosu ve donanıma bağlı olarak alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Optimum ergonomi için, multimedya sistemi (ses, telefon) kumandalarının dışında ses kontrolünü de barındırıyor. GT versiyonlarında dinamik ambiyans aydınlatması: Yeni 208 GT donanımında, bazıları yeni olmak üzere 8 farklı renk seçeneği söz konusu. Farklı renkler, merkezi dokunmatik ekranındakilerle koordineli ve duruma göre seçilen sürüş modunu dikkate alarak değişiyor. Modern vites seçici: 8 ileri otomatik şanzımanla donatılan yeni 208 versiyonlarında geliştirilmiş ergonomi için 2022 ilkbaharında tanıtılan zarif ve pratik “e-toggle vites” sunuluyor.

#9
Foto - Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni E-208, elektrikliye geçiş açısından ileriye doğru önemli bir adım atarak oyunun kurallarını değiştiriyor. Yeni E-208, 50 kWsa batarya ve 100 kW/136 HP’lik tamamen elektrikli motoruyla yaklaşık 363 km’lik birleşik ve 498 km şehir içi menzil sağlıyor. Tüm kullanım gereksinimlerini ve şarj çözümlerini karşılamak üzere standart olarak 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı sunuluyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e tahmini şarj süreleri, hızlı şarj cihazıyla (100 kW) 25 dakikadan, Wallbox ile (7,4 kW) 4 saat 30 dakikadan ve güçlendirilmiş prizle (3,2 kW) 10 saat 30 dakikadan kısa sürüyor. Motor seçenekleri: Tercihini saf benzinli versiyonlardan yana kullanmak isteyenler için yeni 208 ailesi ekonomik ve verimli iki farklı güçte motor seçeneği sunuyor. PureTech 100: 100 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla donatılıyor. PureTech 130: 130 HP üreten 3 silindirli 1.2 benzinli motor, Stop & Start sistemi ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla donatılıyor.

Müslüman ülke liderleri Erdoğan'ın açtığı yolda yürüyor! Malezya Başbakanı Alman mevkidaşını yerin dibine soktu...
Dünya

Müslüman ülke liderleri Erdoğan'ın açtığı yolda yürüyor! Malezya Başbakanı Alman mevkidaşını yerin dibine soktu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyonist İsrail karşısındaki dirayetli duruşu, İslam ülkelerine cesaret veriyor.
Zühtü 21 Mart'ta tası tarağı toplayıp gidecek
Gündem

Zühtü 21 Mart'ta tası tarağı toplayıp gidecek

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle yeni başkanın seçimi için tarih, 21 Mart olarak belirlend..
İsrail'den kirli Türkiye planı! O geceyi bekliyorlar, herkes uyanık olsun

İsrail'den kirli Türkiye planı! O geceyi bekliyorlar, herkes uyanık olsun
Oy pusulasına rötuş! AK Parti başvurdu, YSK son dakika oy pusulasını değiştirdi
Gündem

Oy pusulasına rötuş! AK Parti başvurdu, YSK son dakika oy pusulasını değiştirdi

İstanbul'da 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İBB Başkanlığı için basılan oy pusulası değişti. Yeni şablonda siyasi partil..
14 Mart 1831: Kühnî Abdürrahîm Dede'nin vefatı (Şair/Musikişinas)
Tarih

14 Mart 1831: Kühnî Abdürrahîm Dede'nin vefatı (Şair/Musikişinas)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Şair/Musikişinas Kühnî Abdürrahîm Dede'yi hayırla y..
Ramazan’da yaptığı rezil paylaşım soruldu! Yüzsüz CHP yandaşı Cem’den başka ne beklenirdi?
Gündem

Ramazan’da yaptığı rezil paylaşım soruldu! Yüzsüz CHP yandaşı Cem’den başka ne beklenirdi?

Cem Yılmaz, ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşarak 'Bu kadar da terbiyesizlik olmaz' dedirtmişti. He..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23