  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkleri vize başvurularında en çok reddeden ülke belli oldu!

F-35 üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye için görülmemiş açıklama: Orada 700 uçak var

Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

"Türkiye görünmez denizaltı yaptı! Bir sonraki adımı aramaya başladık"

Türkiye de çalışmalara başlamıştı! 6. nesil uçağın görüntüleri sızdırıldı, gören neye uğradığını şaşıracak

'O Türk uçağını listeye aldık' diyerek ilan ettiler! Avrupa ülkesi Türk uçağına kafayı taktı: F-5'ler devre dışı kalacak

Milli mesele olmaya başladı: 'Gelecekte Yapay Zekâ Merkezlerini Ordular Koruyacak'

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor

Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

Etki ajanlarına karşı yasa çıkarmışlardı: ABD’den Gürcistan'a müdahale tehdidi!
Ekonomi
11
Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

2024-05-23 20:01:38
Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Kaçak elektrik kullanımına karşı her alanda ciddi bir mücadele devam ederken Güneydoğu'daki illerimizdeki tarlalardan yasa dışı trafolar çıkıyor.

1
#1
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimini önlemek için yoğun bir mücadele veriyor.

#2
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Sürdürülebilir enerji dağıtımı hizmeti ve adil kullanım için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren şirket, son olarak sadece 2024 yılı içerisinde 2155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çok sayıda yeni kaçak trafo tespit etti. Toplam gücü 660 KVA olan trafoların 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirlendi.

#3
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Bu kontrollerde gübre deposunda saklanan, toprağa gömülü ve traktör römorkuna yüklenmiş halde kullanılan kaçak trafolar tespit edildi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise borç nedeniyle haciz işlemi yapılmak istenen trafoları vermek istemeyen köylüler, jandarmaya direnerek Dicle Elektrik ekiplerini engelledi.

#4
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Şehir merkezlerinde Türkiye standartlarına elektrik arzı ve tedarik sürekliliği sağlayarak ciddi bir başarıya imza atan Dicle Elektrik, kırsal bölgelerde ve tarımsal sulama alanlarında ise kaçak elektrik tüketimiyle mücadelesini sürdürüyor. Tarımsal sulama sezonu olması ve bu alanlarda kaçak tüketimin şebekeleri zorlayacak boyutta artması üzerine havadan drone ve karadan mobil ekipler vasıtasıyla gerçekleştirilen kontrollerde, bölgenin dört bir yanında kaçak trafolar tespit edilmeye devam ediyor.

#5
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) regülasyonları doğrultusunda hizmet vermeyi sürdüren Dicle Elektrik’in kaçak ekipleri, sadece 2024 yılı içerisinde 2.155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa’da, traktör römorkunda gübre deposuna gizlenmiş vaziyette kullanılan bir kayıt dışı trafo daha tespit etti. Ekiplerin Akçakale ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesi’nde tespit ettiği 250 KVA gücündeki kayıt dışı trafonun 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirlendi.

#6
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Havadan drone ile yapılan kontroller sırasında ise Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Kırbalı Mahallesi’nde pamuk sulamasında kullanılmak üzere toprağa gömülen 250 KVA gücünde bir trafo belirlendi. Toprağa gömülen trafonun üzerinin ise serpilen toprakla örtülerek havadan da görünmesinin engellenmeye çalışılması dikkat çekti.

#7
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gellegöç Mahallesi'nde drone ile yapılan kontroller sırasında, traktör römorkuna yüklenmiş ve bu şekilde kullanılmakta olan bir kayıt dışı trafo tespit edildi. Trafo sahipleri, görüldüklerini fark edince kaçak trafo dakikalar içinde traktöre bağlanarak hızla kaçırıldı. Kaçırılan trafonun 160 KVA gücünde olduğu ve buğday tarlasının sulanmasında kullanıldığı belirlendi.

#8
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Dicle Elektrik ekipleri, kaçak tespit tutanağı düzenleyerek 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek toplam 660 KVA gücünde olan bu trafolara el konulabilmesi için çekilen görüntüleri de delil olarak sundu. Şirket avukatları ise el koyma kararı alınması için savcılığa başvuruda bulundu. Kaçak elektrik tüketen kayıt dışı trafolara ancak savcılık kararı alındıktan sonra el konulabilecek.

#9
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Dicle Elektrik, kaçak tüketimin yanı sıra yıllardır ödenmeyen elektrik bedellerini tahsil etmek için de mücadele veriyor. Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kavaközü, Mahmutlu ve Çukurca köylerinde yıllardır biriken borçlarını ödenmeyen tarımsal sulama abonelerine ait 5 trafo için haciz kararı çıkarıldı. Bunun üzerine haciz memurları, avukatlar ve Dicle Elektrik ekipleri, jandarmanın aldığı tedbirler eşliğinde söz konusu köylere gitti. Ancak yıllardır borcunu ödemeyen aboneler, jandarmaya da direnerek trafoları vermek istemedi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına da yansırken bir abonenin, daha önce trafosuna el koymak için gelen askerlere nasıl direndiğini anlatması, trafo alınırsa da yerine yenisini koyacağını belirtmesi dikkatlerden kaçmadı. Köylüler, ekiplerin geçişini tarlaları traktörle sürerek engellerken ancak 3 trafoya haciz işlemi uygulanabildi.

#10
Foto - Petrol beklerken tarlalardan bakın ne fışkırıyor! Bunun adı alçaklıktan başka bir şey değil

Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışı trafo ile kaçak elektrik kullanılmasının şebekeyi olumsuz etkilediği kadar ülke ekonomisine de ciddi biçimde zarar verdiğini hatırlatarak, “Şirketimiz mevcut imkânları ile her koşulda kaçak elektrik kullanımını tespit edecek durumdadır. Kaçak elektrik tüketmek için kayıt dışı trafo kullananların, yakalanarak cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için trafolarını kayıt altına almak üzere en yakın Dicle Elektrik merkezine başvurmalarını bekliyoruz.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük skandal patlak verdi! Makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı
Gündem

Büyük skandal patlak verdi! Makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlere i..
Yaptığın açıklamaları mı yüzüne vuralım? Yüreğin varsa çık söyle Davutoğlu
Gündem

Yaptığın açıklamaları mı yüzüne vuralım? Yüreğin varsa çık söyle Davutoğlu

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, AK Parti’den ayrıldıktan sonra CHP kuyruğuna takıla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğ..
Mehmet Şimşek duyurdu! Türkiye'den 40 milyar dolarlık altın hamlesi
Ekonomi

Mehmet Şimşek duyurdu! Türkiye'den 40 milyar dolarlık altın hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Müdahale etmeseydik vatandaşlar tarafından 40 milyar dolar altın ithal edilecekti." açıklamasında bu..
Türk devi kendi 2 fabrikasını açık artırmada satışa çıkarıyor
Ekonomi

Türk devi kendi 2 fabrikasını açık artırmada satışa çıkarıyor

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez Türkiye'nin ünlü alüminyum devi iflas etmişti. Tük devinden bir hamle geldi.
Araştırmacı yazar İsmail Nacar: Reisi’nin helikopterini CIA ve MOSSAD düşürdü
Gündem

Araştırmacı yazar İsmail Nacar: Reisi’nin helikopterini CIA ve MOSSAD düşürdü

Azerbaycan sınırında baraj açılışına katıldıktan sonra ülkesine dönerken kaza kırıma uğrayan helikopterin düşmesi sonucu İran Cumhurbaşkanı ..
BM'den geç gelen Srebrenitsa kararı! Tüm dünyaya duyuruldu
Gündem

BM'den geç gelen Srebrenitsa kararı! Tüm dünyaya duyuruldu

Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi konusunda karar verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23