Peş peşe geldi darbe vurdu! Altın fiyatlarında 'şok' düşüş

Avustralya’nın 3 yıllık tahvil getirisi 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 9 baz puana yakın yükselişle yüzde 2,03’e ulaştı. Bu, 1 Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. 2 yıllık ABD tahvil getirisi de 21 baz puan birden artarak - 2009’dan bu yana en yüksek günlük artış - 2 yıldan uzun bir süredir gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 1,5786’ya çıktı. Bloomberg Dolar Endeksi’nde iki günlük yükseliş yüzde 0,4 seviyesinde. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz oranlarını temmuz başına kadar toplam 100 baz puan yükseltmekten yana olduğunu söyledi. Bloomberg News’a röportaj veren Bullard, “1 Temmuz’a kadar 100 baz puan artışı kesin olarak görmek istiyorum. Zaten daha şahin bir duruşum vardı ama şimdi komitenin yapması gereken konusunda beklentimi belirgin şekilde yükselttim” ifadelerini kullandı. Bullard’ın planı, artışları üç toplantıya yaymayı, ikinci çeyrekten itibaren Fed’in bilançosunu küçültmeyi ve ardından ikinci yarıdaki faiz patikasını verilere dayanarak belirlemeyi içeriyor. Bullard, faiz artırımlarının mart toplantısında 50 baz puanla başlayıp başlamaması konusunda kararsız olduğunu belirtti. GenTrust’tan Elena Hernandez, Bullard’ın açıklamalarını “büyük bir şok ve sürpriz” olarak değerlendirirken, tahvillere yönelik satışların süreceğini öngördü. Swap piyasası enflasyon verisinin ardından Mart ayı için bir ara yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artışı, sonrasında mayıs ve haziranda 25’er baz puanlık iki artış fiyatladı. Bu oran daha sonra yüzde 50’lere indi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün Market News’a yaptığı değerlendirmede, 50 baz puanlık bir faiz artırımını tercih etmeyeceğini belirtti. Benzer bir açıklama Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’den geldi. Barkin, “Şu anda böyle bir adım için acil bir gereklilik görüyor muyum? Bunun için ikna edilmem lazım” dedi. Goldman Sachs güçlü enflasyon verisinin ardından 2022 için öngördüğü 25 baz puanlık faiz artışı sayısını aralıksız 5 toplantıdan 7’ye yükseltti.