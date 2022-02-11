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Ekonomi
5
Peş peşe geldi darbe vurdu! Altın fiyatlarında 'şok' düşüş

2022-02-11 09:29:38
Peş peşe geldi darbe vurdu! Altın fiyatlarında 'şok' düşüş

ABD enflasyon verisi sonrasında piyasalar Fed'in 2022'de 7 faiz artırımı yapacağını fiyatlamaya başlarken, altın fiyatları da daha agresif bir parasal sıkılaşma döngüsü yaşanacağına dair beklentilerle geriledi. Öte yandan yüksek enflasyon ve faiz artırım beklentiyle Fed'e ilişkin fiyatlamalar riskli varlıklar üzerinde baskı meydana getirdi.

#1
Foto - Altın fiyatları, ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed’in daha agresif bir faiz artırım kararı alacağına dair endişeleri artırmasıyla geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki gerilemeyi takip etti. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7,3 açıklanması yönündeydi. Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'e kadar 100 baz puanlık faiz artışı yapması gerektiğini açıkladı. Mart toplantısında 50 baz puan faiz artışıyla başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bullard, tartışmaya liderlik etmesi için kararı Fed Başkanı Jerome Powell'a bırakacağını söyledi. Swap piyasalarında ise Mart ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yüzde 100 ihtimalle fiyatlanırken 50 baz puanlık bir indirim yapılacağı ise yüzde 97 ihtimalle fiyatlanıyor.

Altın fiyatları, ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed’in daha agresif bir faiz artırım kararı alacağına dair endişeleri artırmasıyla geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki gerilemeyi takip etti. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7,3 açıklanması yönündeydi. Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'e kadar 100 baz puanlık faiz artışı yapması gerektiğini açıkladı. Mart toplantısında 50 baz puan faiz artışıyla başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bullard, tartışmaya liderlik etmesi için kararı Fed Başkanı Jerome Powell'a bırakacağını söyledi. Swap piyasalarında ise Mart ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yüzde 100 ihtimalle fiyatlanırken 50 baz puanlık bir indirim yapılacağı ise yüzde 97 ihtimalle fiyatlanıyor.

#2
Foto - Buna ek olarak piyasalar bu yıl içerisinde Fed’in 7 kez faiz artıracağını fiyatlamaya başladı. Şubat ayı başında 2022 için sadece 5 faiz artırımı yapılacağı fiyatlanıyordu. ONS ALTIN FİYATI Ons altın haftaya 1.809 dolar civarında başladıktan sonra 1.840 dolara kadar tırmanarak son iki haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyon verisinin açıklanmasıyla hızlı bir gerileme kaydeden değerli metal, haftayı 1.824 dolar seviyesinde kapatmaya doğru ilerliyor.

Buna ek olarak piyasalar bu yıl içerisinde Fed’in 7 kez faiz artıracağını fiyatlamaya başladı. Şubat ayı başında 2022 için sadece 5 faiz artırımı yapılacağı fiyatlanıyordu. ONS ALTIN FİYATI Ons altın haftaya 1.809 dolar civarında başladıktan sonra 1.840 dolara kadar tırmanarak son iki haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyon verisinin açıklanmasıyla hızlı bir gerileme kaydeden değerli metal, haftayı 1.824 dolar seviyesinde kapatmaya doğru ilerliyor.

#3
Foto - Haftaya 788 TL seviyesinde başladıktan sonra salı günü 800 TL’nin üzerini gören gram altın, haftanın kalanında dar bir bant aralığında dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüş ve Dolar/TL ’deki gerilemeyle 793 TL civarında bulunuyor. ABD’de yüksek enflasyon verisinin ardından, Wall Street endeksleri günü kayıpla tamamlarken yeni işlem gününde de risk iştahı üzerindeki baskının devam ettiği izlendi. ABD endeks vadelilerinde işlemlerde kayıplar sürürken MSCI Asya Pasifik endeksinin de iki günlük yükselişin ardından düştüğü görüldü.

Haftaya 788 TL seviyesinde başladıktan sonra salı günü 800 TL’nin üzerini gören gram altın, haftanın kalanında dar bir bant aralığında dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüş ve Dolar/TL ’deki gerilemeyle 793 TL civarında bulunuyor. ABD’de yüksek enflasyon verisinin ardından, Wall Street endeksleri günü kayıpla tamamlarken yeni işlem gününde de risk iştahı üzerindeki baskının devam ettiği izlendi. ABD endeks vadelilerinde işlemlerde kayıplar sürürken MSCI Asya Pasifik endeksinin de iki günlük yükselişin ardından düştüğü görüldü.

#4
Foto - Avustralya’nın 3 yıllık tahvil getirisi 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 9 baz puana yakın yükselişle yüzde 2,03’e ulaştı. Bu, 1 Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. 2 yıllık ABD tahvil getirisi de 21 baz puan birden artarak - 2009’dan bu yana en yüksek günlük artış - 2 yıldan uzun bir süredir gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 1,5786’ya çıktı. Bloomberg Dolar Endeksi’nde iki günlük yükseliş yüzde 0,4 seviyesinde. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz oranlarını temmuz başına kadar toplam 100 baz puan yükseltmekten yana olduğunu söyledi. Bloomberg News’a röportaj veren Bullard, “1 Temmuz’a kadar 100 baz puan artışı kesin olarak görmek istiyorum. Zaten daha şahin bir duruşum vardı ama şimdi komitenin yapması gereken konusunda beklentimi belirgin şekilde yükselttim” ifadelerini kullandı. Bullard’ın planı, artışları üç toplantıya yaymayı, ikinci çeyrekten itibaren Fed’in bilançosunu küçültmeyi ve ardından ikinci yarıdaki faiz patikasını verilere dayanarak belirlemeyi içeriyor. Bullard, faiz artırımlarının mart toplantısında 50 baz puanla başlayıp başlamaması konusunda kararsız olduğunu belirtti. GenTrust’tan Elena Hernandez, Bullard’ın açıklamalarını “büyük bir şok ve sürpriz” olarak değerlendirirken, tahvillere yönelik satışların süreceğini öngördü. Swap piyasası enflasyon verisinin ardından Mart ayı için bir ara yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artışı, sonrasında mayıs ve haziranda 25’er baz puanlık iki artış fiyatladı. Bu oran daha sonra yüzde 50’lere indi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün Market News’a yaptığı değerlendirmede, 50 baz puanlık bir faiz artırımını tercih etmeyeceğini belirtti. Benzer bir açıklama Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’den geldi. Barkin, “Şu anda böyle bir adım için acil bir gereklilik görüyor muyum? Bunun için ikna edilmem lazım” dedi. Goldman Sachs güçlü enflasyon verisinin ardından 2022 için öngördüğü 25 baz puanlık faiz artışı sayısını aralıksız 5 toplantıdan 7’ye yükseltti.

Avustralya’nın 3 yıllık tahvil getirisi 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 9 baz puana yakın yükselişle yüzde 2,03’e ulaştı. Bu, 1 Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. 2 yıllık ABD tahvil getirisi de 21 baz puan birden artarak - 2009’dan bu yana en yüksek günlük artış - 2 yıldan uzun bir süredir gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 1,5786’ya çıktı. Bloomberg Dolar Endeksi’nde iki günlük yükseliş yüzde 0,4 seviyesinde. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz oranlarını temmuz başına kadar toplam 100 baz puan yükseltmekten yana olduğunu söyledi. Bloomberg News’a röportaj veren Bullard, “1 Temmuz’a kadar 100 baz puan artışı kesin olarak görmek istiyorum. Zaten daha şahin bir duruşum vardı ama şimdi komitenin yapması gereken konusunda beklentimi belirgin şekilde yükselttim” ifadelerini kullandı. Bullard’ın planı, artışları üç toplantıya yaymayı, ikinci çeyrekten itibaren Fed’in bilançosunu küçültmeyi ve ardından ikinci yarıdaki faiz patikasını verilere dayanarak belirlemeyi içeriyor. Bullard, faiz artırımlarının mart toplantısında 50 baz puanla başlayıp başlamaması konusunda kararsız olduğunu belirtti. GenTrust’tan Elena Hernandez, Bullard’ın açıklamalarını “büyük bir şok ve sürpriz” olarak değerlendirirken, tahvillere yönelik satışların süreceğini öngördü. Swap piyasası enflasyon verisinin ardından Mart ayı için bir ara yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artışı, sonrasında mayıs ve haziranda 25’er baz puanlık iki artış fiyatladı. Bu oran daha sonra yüzde 50’lere indi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün Market News’a yaptığı değerlendirmede, 50 baz puanlık bir faiz artırımını tercih etmeyeceğini belirtti. Benzer bir açıklama Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’den geldi. Barkin, “Şu anda böyle bir adım için acil bir gereklilik görüyor muyum? Bunun için ikna edilmem lazım” dedi. Goldman Sachs güçlü enflasyon verisinin ardından 2022 için öngördüğü 25 baz puanlık faiz artışı sayısını aralıksız 5 toplantıdan 7’ye yükseltti.

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