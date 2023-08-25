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Otomotiv
11
Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

2023-08-25 10:39:46
Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

2023 Ağustos sıfır araba fiyat listesi! Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Dacia, Renault, Fiat... Otomobil sahibi olmak isteyen gençler ve sınırlı bir bütçeye sahip olan vatandaşlar için otomobil sektörünün sunduğu bu 8 farklı sıfır araç seçeneği, hayal edilen araca sahip olma yolunda büyük bir adım atma fırsatı sunuyor. Hem ekonomik fiyatlarıyla hem de sundukları özellikleriyle dikkat çeken bu modeller, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ideal birer seçenek olarak öne çıkıyor. İşte 1 milyon TL altındaki en uygun sıfır otomobiller!

#1
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

Otomobil sahibi olmak isteyen gençler ve sınırlı bir bütçeye sahip olan vatandaşlar için otomobil sektörünün sunduğu bu 8 farklı sıfır araç seçeneği, hayal edilen araca sahip olma yolunda büyük bir adım atma fırsatı sunuyor. Hem ekonomik fiyatlarıyla hem de sundukları özellikleriyle dikkat çeken bu modeller, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ideal birer seçenek olarak öne çıkıyor. İşte 1 milyon TL altındaki en uygun sıfır otomobiller!

#2
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

HYUNDAI ELENTRA Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Style 1.006.000 Hyundai Elentra 1.6MPI CVT Style Comfort 195.000 Hyundai Elentra 1.6MPI CVT Elite 1.435.000

#3
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

HYUNDAI BAYON Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel 895.000 Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik 930.000 Hyundai Bayon 1.4 MPI Style Otomatik 995.000 Hyundai Bayon 1.4 MPI Elite 1.090.000 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Style DCT 1.055.000 HYUNDAI i20 Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump 747.000 Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump 850.000 Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style 885.000 Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus 930.000 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite 970.000

#4
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

SKODA FABIA Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS 869.900 Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 934.900 Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.049.900 Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.249.900

#5
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

KIA RIO Kia RIO 1.4L 100 PS Cool Otomatik 561.000 905.000 955.000 Kia RIO 1.4L 100 PS Elegance Konfor Otomatik 670.000 1.008.000 1.058.000 KIA PICANTO Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT 435.000 760.000 790.000 Kia PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT 450.000 770.000 800.000

#6
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

Kia PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT 460.000 795.000 825.000 Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT 460.000 795.000 825.000

#7
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

CITROEN AIRCROSS C3 Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 1.022.000 Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 1.087.900 Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Shine 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 795.000 Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Shine (Çift Renk) 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 1.238.100

#8
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

CITROEN C-ELYSE E1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 540.000 860.000 910.000

#9
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

RENAULT CLIO Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg 826.900 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 921.900 Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 bg 868.000 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 959.900

#10
Foto - Paylaşım yaptı: 1 milyon TL altında alınabilecek en iyi otomobiller! İşte fiyatları...

FIAT EGEA Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 376.900 689.740 729.900 Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 530.900 844.250 893.900 Fiat Egea Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 641.900 953.980 1.003.900

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