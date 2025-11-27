Papa 14. Leo Ankara'da: Önce kin kapısını açın... Hristiyan dünyasını uyarıyorum...

Tarih bize şunu öğretmiştir: Tarihini unutan milletler, başkalarının geleceğine hizmet eder. Bugün “dinler arası diyalog” adı altında Türkiye üzerinde yürütülen her proje, bu milletin hafızasını zayıflatmayı, kimliğini bulanıklaştırmayı hedeflemektedir. Oysa Türk milleti, 2200 yıllık kesintisiz devlet aklının taşıyıcısıdır. Bu akıl; emperyalizmin yöntemini, maskesini, taktiğini de çok iyi bilir. Tarihin her döneminde gereken cevabı vermiş, gerektiğinde masada, gerektiğinde sahada hesabı kesmiştir. Bu millet, köklü geleneği ve derin hafızasıyla bugün de aynı kararlılıktadır: Ne kendi kaderini başkasına yazdırır, ne de geleceğini başkalarının projesine teslim eder.