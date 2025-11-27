Papa 14. Leo Ankara'da: Önce kin kapısını açın... Hristiyan dünyasını uyarıyorum...

  • İSTANBUL
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı yaptığı basın açıklaması yaptı.

Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa 14. Leo'nun ilk yurtdışı ziyareti için Türkiye'ye gelmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan; Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, Fener Rum Patrikhanesi’nin son dönemdeki politikalarını çok sert sözlerle eleştirdi:

Yazıcı yaptığı açıklamada “Fener Rum Patriği Bartelemeos’un Amerika ziyaretinde Türkiye’yi açıkça şikâyet etmesi, Washington’a ve Vatikan’a  kendini ‘Hristiyan dünyasının tek ruhani lideri’ olarak pazarlama çabası yeni bir sürecin habercisidir.

Bartelemeos’un amacı açıktır: Papa’yı gölgede bırakmak, Ortodoks dünyasının tamamını Fener merkezli bir otoriteye boyun eğdirmek, Kadıköy Metropoliti Emanuel Adamakis’i patrik ilan ederek bu yapıyı uluslararası düzeyde güçlendirmek,kendisi de Ruhani lider ilan etmek, Türkiye üzerinde 200 yıldır süren “Bizans hayalini” yeniden canlandırmak. Yazıcı, bu politikaların açıkça Türk milletinin egemenliğini zayıflatma girişimi olduğunu belirtti.

Bugün hâlâ kapalı duran Kin Kapısı, 1821 Yunan isyanında Osmanlı’ya ihanet eden Fener Rum Patriği V. Gregory’nin asılmasının ardından Patrikhane Senotu tarafından mühürlenmiştir. Ancak kamuoyundan gizlenen bir gerçek vardır: Kapı kapatılırken şu yemin edilmiştir: “Bu kapı bir Müslüman devlet başkanı ya da bir Müslüman din adamı burada asılmadıkça açılmayacak!”

Bu utanç verici sözler, Patrikhane Sinod Meclisinin ağzından çıkmış bir yemindir. Bugün o kapı hâlâ kapalıysa, bu hâlâ Türklere karşı beslenen nefret, intikam ve düşmanlık geleneğinin sürdüğünün açık belgesidir. Soruyoruz: Hangi kinle kapıyı kapalı tutuyorsunuz? Kime düşmansınız? Kime mesaj veriyorsunuz? Bu topraklarda yaşayıp bu millete karşı hangi intikamı saklıyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet Han’ın hoşgörüsüyle varlığını sürdüren bir kurumun, 200 yıldır kapalı tuttuğu bu kapı artık barışın değil, nefretin kapısıdır.

Bartelemeos’un geçtiğimiz aylarda yaptığı ABD ziyaretinin perde arkası açıktır: Türkiye’yi Amerikan makamlarına şikâyet etti. Ortodoks dünyasının geleceğini Washington merkezli bir düzene bağlamak istedi. Vatikan’a açık mesaj verdi: “Doğu Hristiyanlığının tek lideri benim.” Bu, Fener Rum Patrikhanesi’nin uluslararası arenada Türk devletine karşı adım adım yürüttüğü bir dini emperyalizm stratejisidir. Türkiye bu oyunu daha önce de gördü, bugün de görüyor.

Balat’taki Bulgar Sveti Stefan Kilisesi, Balkan halklarının kimlik mekânı iken bugün Fener Rum Patrikhanesi tarafından baskı altına alınmakta, Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin özerkliği hiçe sayılmaktadır. Bartelemeos’un stratejisi nettir: Papa’yı aşmak, Ortodoksluğu tek merkezde toplamak, “İtaat etmeyeni aforoz ederim” anlayışını yeniden kurmak. Bu bir kardeşlik değil, işgal mantığıdır.

Sayın Papa, Eğer gerçekten: Barış, Diyalog, Kardeşlik diyorsanız ilk adım bellidir: Fener Rum Patrikhanesi’ne talimat verin ve Kin Kapısı’nı açtırın!

O kapı açılmadıkça hiçbir barış mesajı samimi değildir. O kapı açılmadıkça hiçbir toplantı, hiçbir deklarasyon, hiçbir ziyaret gerçeği temsil etmez.

Lozan açıkça der ki: Fener Rum Patrikhanesi sadece İstanbul’daki Rum cemaatinin ruhani kurumudur. “Ekümenik” sıfatı tamamen siyasî bir iddiadır, Türkiye için yok hükmündedir. Hiçbir devlet topraklarında alternatif bir ruhani otoriteye izin vermez. 2200 yıllık Türk devlet aklı ise bu oyunu çoktan çözmüştür.

Tarih bize şunu öğretmiştir: Tarihini unutan milletler, başkalarının geleceğine hizmet eder. Bugün “dinler arası diyalog” adı altında Türkiye üzerinde yürütülen her proje, bu milletin hafızasını zayıflatmayı, kimliğini bulanıklaştırmayı hedeflemektedir. Oysa Türk milleti, 2200 yıllık kesintisiz devlet aklının taşıyıcısıdır. Bu akıl; emperyalizmin yöntemini, maskesini, taktiğini de çok iyi bilir. Tarihin her döneminde gereken cevabı vermiş, gerektiğinde masada, gerektiğinde sahada hesabı kesmiştir. Bu millet, köklü geleneği ve derin hafızasıyla bugün de aynı kararlılıktadır: Ne kendi kaderini başkasına yazdırır, ne de geleceğini başkalarının projesine teslim eder.

“Bartelemeos’a ve Papa’ya çağrımız nettir: Diyalog istiyorsanız önce Kin Kapısı’nı açın! Ardından Bulgarların Demir Kilisesi üzerindeki gasbı kaldırın. Çünkü barış ancak adalet üzerine inşa edilir.”

Türk milleti bin yıldır adaletle hükmetti, hiçbir dine zulmetmedi. Ama hiçbir güce bu topraklarda nifak ekme hakkı da vermedi, vermeyecektir. Biz tarihe not düşüyoruz. Ve kayıt ediyoruz: Bu milletin geçmişi de geleceği de Türk’tür, bağımsızdır, onurludur.

