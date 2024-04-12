2024-04-12 07:18:34 Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı
Mayıs 2013'te Türkiye, IMF'ye olan borcunu tamamen ödedi.
Mayıs 2013'te Türkiye, IMF'ye olan borcunu tamamen ödedi.
Borsa ardı ardına rekor kırdı, insanların ülkenin geleceğine dair umudu arttı!
ından Gezi olayları patlak verdi ve insanlar kendilerini beklenmedik bir krizin ortasında buldu.
Türkiye IMF’ten kurtulmanın sevincini yaşarken, 1,4 milyar TL’ye mal olacak eylemler başladı. Ağaç adı altına yapılan Gezi Olayları ülkeyi kaosa sürükledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Gezi davasında tutuklananların yakınlarını telefonla arayıp bayramlarını kutladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davasından tutuklu olan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, Çiğdem Mater'in eşi Murat Utku ile Gezi davasında tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı'yı telefonla arayıp, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Özel, Gezi yargılamasında verilen cezaları her zeminde dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, tüm tutukluların özgürlüklerine kavuşması gerektiğini ifade etti.
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