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Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

2024-04-12 07:18:34
Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

Mayıs 2013'te Türkiye, IMF'ye olan borcunu tamamen ödedi.

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#1
Foto - Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

Borsa ardı ardına rekor kırdı, insanların ülkenin geleceğine dair umudu arttı!

#2
Foto - Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

ından Gezi olayları patlak verdi ve insanlar kendilerini beklenmedik bir krizin ortasında buldu.

#3
Foto - Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

Türkiye IMF’ten kurtulmanın sevincini yaşarken, 1,4 milyar TL’ye mal olacak eylemler başladı. Ağaç adı altına yapılan Gezi Olayları ülkeyi kaosa sürükledi.

#4
Foto - Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Gezi davasında tutuklananların yakınlarını telefonla arayıp bayramlarını kutladı.

#5
Foto - Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davasından tutuklu olan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, Çiğdem Mater'in eşi Murat Utku ile Gezi davasında tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı'yı telefonla arayıp, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

#6
Foto - Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

Özel, Gezi yargılamasında verilen cezaları her zeminde dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, tüm tutukluların özgürlüklerine kavuşması gerektiğini ifade etti.

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Yorumlar

Nadir

Ne garip dünya ne bayramı kutlayanının bayramla alakası var nede kutlananın bayramla alakası var inanmayanlar ordusu inanmadıkları bayramı inananların gözüne soka soka dalga geçiyorlar bizim müslüman diye gezinenler bu ???? lıga inanıyor
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