Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak

"Space yayınları da varmış. Oradaki içerikler hakkında fikrim yok. Değerli olabilir. Haksızlık olmasın diye belirtmek istedim. Bu arada 30 bine yakın görüntülenme alan abonelik içerikleri varmış. Bu, aylık en az 30 bin aktif ücretli abone demek. Özetle; 30.000 x 350 TL = 10.500.000 TL. İlk tahminimden çok daha yüksek bir rakam çıkıyor." Mustafa Vardarlı, su açıklamadan sonra Özgür Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden 'bloklandı. Vardarlı "Her içerik üreticisine saygım sonsuz. Olayı yanlış anlamayın. Merak ettim, 350 TL ödedim, twit gösterimlerinden yola çıkarak hesap yaptım ve paylaştım. Hepsi bu. Bunun üzerine abonelikten çıkarması, bana göre işin tuhaf tarafıydı. Sonuçta yine onun özel alanı. Engelleyip engellememe kendi kararı. Yapacak bir şey yok. Bu bir ifşa paylaşımı değildi." ifadelerini kullandı.