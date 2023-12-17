2023-12-17 14:19:58 Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak
Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya platformu eski adıyla Twitter yeni adıyla 'X'te aylık kazancı dudak uçuklattı. 6 milyon takipçisi olan Özgür Demirtaş, sadece Twitter hesabı üzerinden aylık 5 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Dilan Polat için "Kaç lira vergi ödemiler bakılsın" diyerek tutuklanma sürecini başlatan Özgür Demirtaş'ın Twitter kazancının vergisini ödeyip ödemediği merak konusu oldu.