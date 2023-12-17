  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Atletico Madrid gemileri yaktı! Duyanın ağzı bir karış açık kalıyor! Yer yerinden oynayacak: Ne yaptın Çağlar!

Evlerden eksik etmiyoruz! Aman dikkat bu eşyaları sakın kağıt havlu ile silmeyin

Tapuda 1 Ocak’ta yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren değişiklik! Bakmadan geçmeyin

TOKİ'den çıldırtan kampanya! Böyle fırsat bir daha kolay kolay gelmez! İşte başvuru şartları

İkinci toplantıya saatler kala asgari ücrete yapılacak zam masadan sızdı! İşte herkesin merakla beklediği o rakam

Fatih Portakal, canlı yayında AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Biri artık bu hakemlerimizi durdursun! Mağduriyetten öteye doğru gidiyoruz! İstekler bir türlü bitmiyor...

77 yaşındaydı! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Okan Buruk gemileri yaktı! Duyanın ağzı bir karış açık kalıyor! Yer yerinden oynayacak
Gündem
5
Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak

2023-12-17 14:19:58
Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya platformu eski adıyla Twitter yeni adıyla 'X'te aylık kazancı dudak uçuklattı. 6 milyon takipçisi olan Özgür Demirtaş, sadece Twitter hesabı üzerinden aylık 5 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Dilan Polat için "Kaç lira vergi ödemiler bakılsın" diyerek tutuklanma sürecini başlatan Özgür Demirtaş'ın Twitter kazancının vergisini ödeyip ödemediği merak konusu oldu.

#1
Foto - Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak

Dilan Polat'ın lüks hayatının gündem olduğu günlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Polat ailesinin vergi yönünden incelenmesi gerektiğini söyleyerek soruşturma sürecinde ilk kibriti çakanlardan olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin kazançları ve ödedikleri vergiler yönünden birçok paylaşım yapan Özgür Demirtaş'ın, sosyal medyadan bir aylık kazancı dudak uçuklatacak cinsten. Asıl merak edilen ise bu kazanç nedeniyle kaç lira verdiği ödediği oldu. 

#2
Foto - Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak

Mustafa Vardalı isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı hesaplamayla Özgür Demirtaş'ın Twitter abonelik panelinden yaklaşık 5 milyon TL kazandığını iddia etti. Abonelikler, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunan takipçilerinin platforma yaptıkları katkılar sayesinde X'ten para kazanmalarına yardımcı olmanın bir yolu. Mustafa Vardalı'nın iddiasına göre Özgür Demirtaş da bu abonelikten 5 milyon TL'ye yakın ciro elde ediyor. "Özgür Demirtaş’ın twitter aboneliklerinden aylık yaklaşık 5 milyon TL ciro yaptığını tahmin ediyorum. Yalnız iyi para… Bu kadar yüksek bir gelir için, paylaşılan içerik sayısı bence yetersiz." diyen Vardarlı, şöyle devam etti:

#3
Foto - Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak

"Space yayınları da varmış. Oradaki içerikler hakkında fikrim yok. Değerli olabilir. Haksızlık olmasın diye belirtmek istedim. Bu arada 30 bine yakın görüntülenme alan abonelik içerikleri varmış. Bu, aylık en az 30 bin aktif ücretli abone demek. Özetle; 30.000 x 350 TL = 10.500.000 TL. İlk tahminimden çok daha yüksek bir rakam çıkıyor." Mustafa Vardarlı, su açıklamadan sonra Özgür Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden 'bloklandı. Vardarlı "Her içerik üreticisine saygım sonsuz. Olayı yanlış anlamayın. Merak ettim, 350 TL ödedim, twit gösterimlerinden yola çıkarak hesap yaptım ve paylaştım. Hepsi bu. Bunun üzerine abonelikten çıkarması, bana göre işin tuhaf tarafıydı. Sonuçta yine onun özel alanı. Engelleyip engellememe kendi kararı. Yapacak bir şey yok. Bu bir ifşa paylaşımı değildi." ifadelerini kullandı. 

#4
Foto - Özgür Demirtaş’la ilgili şok iddia! Birileri ağzının içine bakıyordu! Yer yerinden oynayacak

Sosyal medya kazancı konuşulmaya başlandıktan sonra, takipçileri tarafından 'aboneliği kaldırın hocam' çağrıları üzerine Özgür Demirtaş, "Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam. 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum. Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten. Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için zaten önemsizdir. Bunlardan biri değilseniz, abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramaz, kaçırdığınız bir şey yok demektir." dedi.

Altın ve dolar tahminleri hep çıkan Mert Başaran'dan şok uyarı: 14 gün sonra peşinize düşecekler, kaçın
Ekonomi

Altın ve dolar tahminleri hep çıkan Mert Başaran'dan şok uyarı: 14 gün sonra peşinize düşecekler, kaçın

Altın, dolar ve borsa konusunda tahminleri sürekli çıkan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, küçük yatırımcıya yeni yıl öncesinde dikka..
Kocaeli ilimizde! Bu liseden çıkanlar dünya devi TCG Anadolu, İHA, Bayraktar SİHA üretecek!
Teknoloji

Kocaeli ilimizde! Bu liseden çıkanlar dünya devi TCG Anadolu, İHA, Bayraktar SİHA üretecek!

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, başarılarıyla yeni rekorlara daha imza atarken Ülkemiz için yeni adımlar atılıyor. Koc..
Pazar günü hava nasıl olacak? Ortaya çıkan il il hava durumu tahminleri: Meteorolojik uyarı, İstanbul'da yağıştan sonra tahmin
Yaşam

Pazar günü hava nasıl olacak? Ortaya çıkan il il hava durumu tahminleri: Meteorolojik uyarı, İstanbul'da yağıştan sonra tahmin

Pazar günü hava nasıl olacak? yeni yıl öncesinde Meteoroloji dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte 17 Aralık il il hava durumu tahminleri. M..
Bu takviye tehlike saçıyor! Çocuğunuz uyusun diye bu hatayı sakın yapmayın
Sağlık

Bu takviye tehlike saçıyor! Çocuğunuz uyusun diye bu hatayı sakın yapmayın

Son dönemde ebeveynlerin çoğu çocuklarını uyutmak için reçetesiz olarak melatonin içerikli takviyeler kullanıyor. Uzmanlar ise bu ürünlere k..
17 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (17 Aralık 2023) sunuyoruz...

ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı
Gündem

ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında rol alan Aidan Maese-Czeropski, ABD Kongre binasında cinsel ilişkiye girerek büyük b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23