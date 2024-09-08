Özgün klima özelliğiyle dikkat çekiyor! Türkiye'nin gizli cenneti Koçak Kanyonu

Derin yarların oluştuğu vadinin her iki yanından geçen yollar doğal seyir terası görevi üstlenirken, vadiye hayat veren su, birçok yan dere tarafından besleniyor. Yaklaşık 8 kilometre kıvrılarak giden vadi içinden akan Koçak Çayı’nın ismini alarak oluşan Koçak Kanyonu’nun ise her köşeden farklı güzellikler fışkırıyor. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapan ve yukarıdan suya inildiğinde tropikal bir ormana girdiği hissi veren Koçak Kanyonu, özgün kliması sayesinde de sıcak yaz aylarında tercih edilen yerlerden biri haline geldi. Bitki koridoru oluşturan sarmaşıkların içinden geçerken bazen gökyüzünün kaybolduğunu hissettiren kanyonda, doğa yürüyüşçülerinin büyük keyif alacağı, muhteşem güzellikleri izleyebileceği çok güzel rotalar bulunmaktadır.