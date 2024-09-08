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Özgün klima özelliğiyle dikkat çekiyor! Türkiye'nin gizli cenneti Koçak Kanyonu

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Özgün klima özelliğiyle dikkat çekiyor! Türkiye'nin gizli cenneti Koçak Kanyonu

2024-09-08 12:29:51
Özgün klima özelliğiyle dikkat çekiyor! Türkiye'nin gizli cenneti Koçak Kanyonu

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan Koçak Kanyonu, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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Foto - Özgün klima özelliğiyle dikkat çekiyor! Türkiye'nin gizli cenneti Koçak Kanyonu

Aydın’ın Köşk ilçesi sınırlarında yer alan doğa harikası Koçak Kanyonu, koruma statüsüne alınmayı beklerken, özellikle sıcak yaz aylarında özgün klima özelliği ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, antik kentleri ve ören yerlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Bu çerçevede Köşk ilçesi sınırlarında yer alan ve doğal güzelliği ile misafirlerine görsel şölen sunan Koçak Kanyonu da özellikle sıcak yaz aylarında vatandaşların rotalarında yer almaya başladı.

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Foto - Özgün klima özelliğiyle dikkat çekiyor! Türkiye'nin gizli cenneti Koçak Kanyonu

Derin yarların oluştuğu vadinin her iki yanından geçen yollar doğal seyir terası görevi üstlenirken, vadiye hayat veren su, birçok yan dere tarafından besleniyor. Yaklaşık 8 kilometre kıvrılarak giden vadi içinden akan Koçak Çayı’nın ismini alarak oluşan Koçak Kanyonu’nun ise her köşeden farklı güzellikler fışkırıyor. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapan ve yukarıdan suya inildiğinde tropikal bir ormana girdiği hissi veren Koçak Kanyonu, özgün kliması sayesinde de sıcak yaz aylarında tercih edilen yerlerden biri haline geldi. Bitki koridoru oluşturan sarmaşıkların içinden geçerken bazen gökyüzünün kaybolduğunu hissettiren kanyonda, doğa yürüyüşçülerinin büyük keyif alacağı, muhteşem güzellikleri izleyebileceği çok güzel rotalar bulunmaktadır.

#3
Foto - Özgün klima özelliğiyle dikkat çekiyor! Türkiye'nin gizli cenneti Koçak Kanyonu

Özellikle sonbahar aylarında zengin biyolojik çeşitliliği ile tüm renklerin hakim olduğu ve görsel şölen sunan kanyon, koruma statüsüne alınacağı günü beklerken, her fırsatta kanyonun eko turizme kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise kanyonun korunarak geleceğe taşınabilmesi için mutlaka bir koruma statüsünün verilmesi gerektiğini vurguladı.

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