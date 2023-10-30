2023-10-30 17:00:00 Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu
Hazal Kaya hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme, konuya ilişkin kararını verdi. Hazal Kaya hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme, konuya ilişkin kararını verdi.