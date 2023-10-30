Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Mahkeme, Hazal Kaya hakkında kararını verdi. Kaya'nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabından dava hakkında bir açıklama yaptı. Kutay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ezgi Mola’nın Musa Orhan’a yönelik tweet’i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola’ya destek olmak için Mola’nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı.