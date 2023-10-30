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Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

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Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

2023-10-30 17:00:00
Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Hazal Kaya hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme, konuya ilişkin kararını verdi. Hazal Kaya hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme, konuya ilişkin kararını verdi.

#1
Foto - Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medyadan çok sayıda tepki gelmişti. ￼Ezgi Mola, Hazal Kaya ve Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimler de konuya ilişkin tepkilerini ortaya koymuş ve Orhan tarafından haklarında hakaret davası açılmıştı.

#2
Foto - Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Mahkeme, Hazal Kaya hakkında kararını verdi. Kaya'nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabından dava hakkında bir açıklama yaptı. Kutay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  "Ezgi Mola’nın Musa Orhan’a yönelik tweet’i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola’ya destek olmak için Mola’nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı.

#3
Foto - Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti.

#4
Foto - Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar verdi. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er’in en azından hatırası rahat bırakılacaktır."

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