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Hayat-Aktüel
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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı

2021-07-23 12:09:33
Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

#1
Foto - Sakarya'dan Ankara istikametine seyreden Süleyman D. yönetimindeki 54 ND 814 plakalı otomobil, Bostancılar köyü mevkisinde Rafet D'nin kullandığı ot balyası yüklü 54 LD 552 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Sakarya'dan Ankara istikametine seyreden Süleyman D. yönetimindeki 54 ND 814 plakalı otomobil, Bostancılar köyü mevkisinde Rafet D'nin kullandığı ot balyası yüklü 54 LD 552 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

#2
Foto - Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

#3
Foto - Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

#4
Foto - Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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