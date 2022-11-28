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Hayat-Aktüel
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Otomobil takla attı: 2 yaralı

2022-11-28 13:22:03
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Kovancılar ilçesi Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar'dan Karakoçan istikametine gitmekte olan 01 AGR 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

#2
Foto - Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Otomobil takla attı: 2 yaralı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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