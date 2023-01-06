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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

2023-01-06 08:38:25
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Tekirdağ Ergene’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı.

#1
Foto - Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza, Velimeşe - Çorlu bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Velimeşe - Çorlu Yolu üzerinde meydana gelen kazada 59 PP 604 plakalı, G. C. K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.

#3
Foto - Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü.

#5
Foto - Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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