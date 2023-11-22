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Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

2023-11-22 14:30:58
Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Şerbetler, Osmanlı'dan bu yana Anadolu kültürünün vazgeçilmez tatlarından biri. Reyhan şerbeti, gül şerbeti veya demirhindi şerbeti… Birbirinden farklı bitkilerle hazırlanabilen veya çeşitli karışımların bir araya geldiği şerbetler, aynı zamanda şifa kaynağı. Fakat öyle bir şerbet var ki; ismini çok az duyduğumuz, ama şifasıyla padişahları bile iyileştiren bir lezzet. İşte sirkencübin veya sirkengebin olarak adlandırılan bu şerbetin şifası…

#1
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Osmanlı Dönemi'nde sıklıkla tüketilen bu şerbet, günümüzde adı az duyulsa da aslında oldukça basit bir tarife sahip. Bu şerbet, özellikle temizleyici etkisiyle öne çıkıyor.

#2
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içeceklerden biri olduğu söylenen sirkencebin şerbetini siz de kolaylıkla hazırlayabilir, şifasından faydalanabilirsiniz.

#3
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

• Malzemeler: • 1 litre su • 1 su bardağı elma sirkesi • 2-3 yemek kaşığı çiçek balı

#4
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Sirkengebin veya sirkencübin şerbeti, genellikle temel malzemelerden oluşuyor. Fakat damak tadınıza göre istediğini çeşitli baharatları ve bitkileri de ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Bu karışımı iki saat beklettikten sonra rahatlıkla içebilirsiniz.

#5
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Not: İçmeden önce olası bir alerjik reaksiyon riskine karşı öncesinde mutlaka doktorunuza danışın.

#6
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

SİRKENCÜBİN ŞERBETİNİN FAYDALARI Sıvı alımını destekleyen bu şerbet, vücudun su dengesini koruyarak tüm metabolizmayı destekleyebilir.

#7
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

İçeriğindeki sirke sayesinde kan şekerini düzenlerken, aynı zamanda tokluk hissinin de artışını sağlar. Sirkencübin şerbeti, aynı zamanda hazımsızlığın da çarelerinden biri. Sindirim sisteminin çalışmasını destekleyen bu şerbet, şişkinlik gibi sorunlardan da kurtulmanıza olanak tanıyor. Sirkenin ve balın antioksidan özellikleri sayesinde sirkencübin şerbeti, düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesini, mikropların kırılmasını sağlıyor.

#8
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Adeta doğal bir detoks etkisine sahip olan bu şerbet, vücuttan istenmeyen bakterilerin atılmasını kolaylaştırıyor.

#9
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Sık tüketilen bu besin, sirkeli-ballı bu karışılan aynı zamanda sabahları aç karnına içildiğinde tokluk hissi sağlaması sayesinde zayıflamaya yardımcı oluyor.

#10
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Vücuttaki mikroba karşı koruyucu olmasının yanı sıra düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini de güçlendiren bu şerbet, nezle veya grip gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etki sunuyor.

#11
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Tansiyonun dengelenmesini de sağlayabilen bu karışım yeterli sıvı alımı sayesinde doğru kan basıncı düzeylerinin sürekliliğini sağlayabilir.

#12
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Yüksek kolesterol değerleriyle mücadele ediyorsanız, bu şerbet, sirkenin dengeleyici etkisiyle kolesterol düzeylerinde düşüş sağlayan bir yardımcı olabilir.

#13
Foto - Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

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