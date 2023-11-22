Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek

Şerbetler, Osmanlı'dan bu yana Anadolu kültürünün vazgeçilmez tatlarından biri. Reyhan şerbeti, gül şerbeti veya demirhindi şerbeti… Birbirinden farklı bitkilerle hazırlanabilen veya çeşitli karışımların bir araya geldiği şerbetler, aynı zamanda şifa kaynağı. Fakat öyle bir şerbet var ki; ismini çok az duyduğumuz, ama şifasıyla padişahları bile iyileştiren bir lezzet. İşte sirkencübin veya sirkengebin olarak adlandırılan bu şerbetin şifası…