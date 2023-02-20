2023-02-20 22:32:18 Osmaniye'de bir bina çöktü!
Hatay'da peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından Osmaniye'de daha önce hasar alan 4 katlı boş bina çöktü.
Hatay'da peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından Osmaniye'de daha önce hasar alan 4 katlı boş bina çöktü.
Şehirde deprem nedeniyle panik oluşurken, az hasarlı başka bir binada da bir şahsın olduğu bilgisi üzerine ekipler sevk edildi. Ekipler geldiğine binada bulunan şahsın aşağı indiği tespit edildi.
Bölge halkının sokaktaki bekleyişi sürüyor.
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