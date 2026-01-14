Ortalığı karıştıran ABD'den beklenmedik çıkış: Hemen Türkiye'ye geçin
İran'da ortalığı karıştıran ABD, rejimin değişmesi yönünde tüm kartlarını ortaya koyarken vatandaşlarına Türkiye tavsiyesinde bulundu.
Mepanews'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump Salı günü İranlıları protestolara devam etmeye çağrımış ve "yardımın yolda olduğunu" söylemişti.
İranlı aktivist gruplardan HRANA Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkedeki olaylarda ölenlerin sayısının 2 bin 571'e ulaştığını öne sürdü.
Kapıköy sınır kapısı üzerinden Van'a giriş yapan İranlılar yanlarına aldıkları bavul ve diğer eşyalarla Türkiye'ye geçtikten sonra en yakın bölgelere giden araçlara bindiler. Türkiye'ye geçiş yapan İranlıların büyük kısmı, geri döndüklerinde kendilerine bir sıkıntı olmasından endişe ettikleri için basın mensuplarına konuşmaktan kaçındı.
Reuters'in haberine göre, birçok ülkenin vatandaşlarına İran'ı terk etmelerini tavsiye etmesinin ardından İran'dan Türkiye'ye geçişlerde artış yaşandı.
Ancak sınırdaki bir Türk güvenlik yetkilisi, kapıdaki durumun olağanüstü olmadığını, gelenlerin sayısında kayda değer bir artış olmadığını, ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. ABD, salı günü yayınladığı bir açıklamada vatandaşlarını derhal İran'ı terk etmeye çağırdı ve kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmeyi değerlendirmelerini tavsiye etti.
