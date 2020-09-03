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Organize Ahlaksızlık

2020-09-03 09:18:58
Organize Ahlaksızlık

MUSTAFA DURMAZ - İdeolojilerinin kölesi olan, milli iradeye küfreden, ayaklarına değen her taştan AK Parti hükümetini sorumlu tutan azgın azınlığın organize ahlâksızlığını gözler önüne seriyoruz. Her meselede siyasi çıkar elde etmek için manipülasyon yapan laikçi kafanın ağlaması da öfkesi de hep yalan çıkıyor.

#1
Foto - İdeolojik aidiyetlerini bir yaşam biçimi haline getiren ve ayaklarına taş batsa hükümetten bilen seküler yobazlar, özel yaşantılarındaki sorunları bile hükümet kaynaklı olarak lanse ediyor. Gayri ahlaki yaşam biçimlerinin bir yansıması olarak yaşadıkları problemleri kamuoyundan gizleyebilmek adına AK Parti iktidarını suçlayıcı bir dil geliştiren müzmin muhalifler iğrenç bir algı operasyonu yürütüyor. Barış Atay, Nevşin Mengü, Bedri Baykam ve CHP’li Mümtaz Şener gibi isimler şahsi meselelerinin bir yansıması olarak karşılaştıkları şiddet olaylarının azmettiricisini ‘hükümet’ gibi göstererek kamuoyunu bilinçli olarak yanıltıyor. DAYAĞI MEYHANEDE YEDİ FATURAYI HÜKÜMETE KESTİ İdeolojilerinin kölesi olan, milli iradeye küfreden, ayaklarına değen her taştan AK Parti’yi sorumlu tutan azgın azınlığın ahlaksızlığı bir kez daha tescillendi. Her meselede siyasi çıkar elde etmek için manipülasyon girişiminde bulunan laikçi zihniyetin ağlaması da, öfkesi de hep yalan çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya alçakça sözler sarf eden terörist sever Barış Atay’ın, Kadıköy’de bar çıkışı saldırıya uğramasının faturası hükümete kesildi. Gerçek ise çok geçmeden anlaşıldı. Evli bir kadınla barlarda düşüp kalkan Atay’ın, olayın duyulmaması için iktidarı ve Süleyman Soylu’yu hedef aldığı öğrenildi. Gayrimeşru ilişki yaşadığı gerekçesiyle dayak diyen Atay, saldırının hemen ardından utanmazca sözler sarfetmişti. “Bu iktidarı yıkmak konusunda eminiz” diyen Barış Atay, şunları söylemişti: “Bu ülkede herhangi bir devrimci için yapabilecekleri şey karanlık bir sokakta arkadan beş kişi saldırmaktır. Süleyman Soylu bir bakan değildir, çete lideridir. Herkesi tasfiye etmek için kullanılışlı bir aparattır.”

İdeolojik aidiyetlerini bir yaşam biçimi haline getiren ve ayaklarına taş batsa hükümetten bilen seküler yobazlar, özel yaşantılarındaki sorunları bile hükümet kaynaklı olarak lanse ediyor. Gayri ahlaki yaşam biçimlerinin bir yansıması olarak yaşadıkları problemleri kamuoyundan gizleyebilmek adına AK Parti iktidarını suçlayıcı bir dil geliştiren müzmin muhalifler iğrenç bir algı operasyonu yürütüyor. Barış Atay, Nevşin Mengü, Bedri Baykam ve CHP’li Mümtaz Şener gibi isimler şahsi meselelerinin bir yansıması olarak karşılaştıkları şiddet olaylarının azmettiricisini ‘hükümet’ gibi göstererek kamuoyunu bilinçli olarak yanıltıyor. DAYAĞI MEYHANEDE YEDİ FATURAYI HÜKÜMETE KESTİ İdeolojilerinin kölesi olan, milli iradeye küfreden, ayaklarına değen her taştan AK Parti’yi sorumlu tutan azgın azınlığın ahlaksızlığı bir kez daha tescillendi. Her meselede siyasi çıkar elde etmek için manipülasyon girişiminde bulunan laikçi zihniyetin ağlaması da, öfkesi de hep yalan çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya alçakça sözler sarf eden terörist sever Barış Atay’ın, Kadıköy’de bar çıkışı saldırıya uğramasının faturası hükümete kesildi. Gerçek ise çok geçmeden anlaşıldı. Evli bir kadınla barlarda düşüp kalkan Atay’ın, olayın duyulmaması için iktidarı ve Süleyman Soylu’yu hedef aldığı öğrenildi. Gayrimeşru ilişki yaşadığı gerekçesiyle dayak diyen Atay, saldırının hemen ardından utanmazca sözler sarfetmişti. “Bu iktidarı yıkmak konusunda eminiz” diyen Barış Atay, şunları söylemişti: “Bu ülkede herhangi bir devrimci için yapabilecekleri şey karanlık bir sokakta arkadan beş kişi saldırmaktır. Süleyman Soylu bir bakan değildir, çete lideridir. Herkesi tasfiye etmek için kullanılışlı bir aparattır.”

#2
Foto - HAYATLARI TİYATRO FETÖ ve PKK işbirlikçisi firari Can Dündar’a yönelik 2016 yılında gerçekleşen saldırının da tiyatro olduğu anlaşılmıştı. Vatan haini Dündar’a saldıran tetikçinin telefon trafiğini incelemeye alan emniyet, saldırının organize bir şekilde kurgulandığını ortaya çıkardı. “AKP’liler tarafından tehdit ediliyorum” şeklinde yaygara koparan Müjdat Gezen de organize ahlaksızlığın ekmeğini yiyen isimler arasında yer alıyor. Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişinin de CHP üyesi olduğu deşifre olmuştu. Müjdat Gezen’in iddia ettiği gibi saldırganın sakallı olmadığı hatta alkolik olduğu belirlenmişti.

HAYATLARI TİYATRO FETÖ ve PKK işbirlikçisi firari Can Dündar’a yönelik 2016 yılında gerçekleşen saldırının da tiyatro olduğu anlaşılmıştı. Vatan haini Dündar’a saldıran tetikçinin telefon trafiğini incelemeye alan emniyet, saldırının organize bir şekilde kurgulandığını ortaya çıkardı. “AKP’liler tarafından tehdit ediliyorum” şeklinde yaygara koparan Müjdat Gezen de organize ahlaksızlığın ekmeğini yiyen isimler arasında yer alıyor. Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişinin de CHP üyesi olduğu deşifre olmuştu. Müjdat Gezen’in iddia ettiği gibi saldırganın sakallı olmadığı hatta alkolik olduğu belirlenmişti.

#3
Foto - Gezi Parkı Olayları sürecinde kendisini müftü karısı olarak tanıtan ve sözde isyan ederek o dönem Başbakan olan Başkan Erdoğan’ı istifaya çağıran Gül Taşlı Cenal’in, CHP’li Burhaniye eski ilçe başkanının karısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Gezi Parkı Olayları sürecinde kendisini müftü karısı olarak tanıtan ve sözde isyan ederek o dönem Başbakan olan Başkan Erdoğan’ı istifaya çağıran Gül Taşlı Cenal’in, CHP’li Burhaniye eski ilçe başkanının karısı olduğu ortaya çıkmıştı.

#4
Foto - KARDEŞİM KAÇIRILDI YALANINI ATTI Türkiye’yi aldatmaya çalışırken rezil olan bir diğer isim de Nevşin Mengü. Mart 2018’de gazeteci Nevşin Mengü, kardeşi avukat Burak Mengü’nün kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi. Twitter’dan açıklama yapan Mengü, “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum, neden aldı onu da bilmiyorum” dedi. Birgün gazetesinde konuyu köşesine taşıyan Nevşin Mengü, AK Parti’yi diktatörlükle, emniyeti de çetecilikle suçladı. Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul polisi, Burak Mengü’nün yalanını ortaya çıkardı. Kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, olayın tamamen senaryo olduğunu tespit etti.

KARDEŞİM KAÇIRILDI YALANINI ATTI Türkiye’yi aldatmaya çalışırken rezil olan bir diğer isim de Nevşin Mengü. Mart 2018’de gazeteci Nevşin Mengü, kardeşi avukat Burak Mengü’nün kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi. Twitter’dan açıklama yapan Mengü, “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum, neden aldı onu da bilmiyorum” dedi. Birgün gazetesinde konuyu köşesine taşıyan Nevşin Mengü, AK Parti’yi diktatörlükle, emniyeti de çetecilikle suçladı. Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul polisi, Burak Mengü’nün yalanını ortaya çıkardı. Kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, olayın tamamen senaryo olduğunu tespit etti.

#5
Foto - MAFYA KURŞUNLARINI SALDA’YA BAĞLADILAR Burdur’un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel, 20 Nisan’da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralandı. Söz konusu saldırının CHP’li başkanın Salda Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğunu iddia edilerek, büyük bir algı operasyonu yürütüldü

MAFYA KURŞUNLARINI SALDA’YA BAĞLADILAR Burdur’un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel, 20 Nisan’da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralandı. Söz konusu saldırının CHP’li başkanın Salda Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğunu iddia edilerek, büyük bir algı operasyonu yürütüldü

#6
Foto - . CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Salda Gölü’nü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük” diye yazdı. Saldırının ise bir otel ruhsatının iptalinden kaynaklandığı belirtildi. Ressam Bedri Baykal da Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde 2011 yılında yapılan bir toplantının çıkışında bıçaklandı. Karanlık zihniyet tarafından “Aydınlar susturuluyor, şeriat geliyor” denilerek günlerce kara propaganda yürütüldü. Ancak bu olayın da alacak verecek davasından kaynakladığı gözler önüne serildi.

. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Salda Gölü’nü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük” diye yazdı. Saldırının ise bir otel ruhsatının iptalinden kaynaklandığı belirtildi. Ressam Bedri Baykal da Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde 2011 yılında yapılan bir toplantının çıkışında bıçaklandı. Karanlık zihniyet tarafından “Aydınlar susturuluyor, şeriat geliyor” denilerek günlerce kara propaganda yürütüldü. Ancak bu olayın da alacak verecek davasından kaynakladığı gözler önüne serildi.

#7
Foto - Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişi de CHP üyesi çıktı. “AKP’liler tarafından tehdit ediliyorum” diye yaygara koparan Müjdat Gezen’in iddia ettiği gibi saldırganın sakallı değil, alkolik olduğu belirlendi.

Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişi de CHP üyesi çıktı. “AKP’liler tarafından tehdit ediliyorum” diye yaygara koparan Müjdat Gezen’in iddia ettiği gibi saldırganın sakallı değil, alkolik olduğu belirlendi.

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