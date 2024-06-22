Opel, otomotiv üretiminin 125. yılını Rüsselsheim'da kutladı!

Yeni Opel Frontera ve Opel Grandland modelleri de 125. yıl dönümü kapsamında ilk kez halka tanıtıldı. Eklenen iki yeni modelle birlikte Opel, 2024'te portföyündeki her modelin en az bir elektrikli versiyonunu lanse edecek. 2025'ten itibaren Avrupa'da pazara sunulan her yeni Opel modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu olacak. Opel, Açık Kapı Günü kapsamında binlerce ziyaretçiye Adam Opel Haus çevresinde çeşitli destekleyici programlar sundu. Alman marka, son 125 yılda otomotiv alanındaki kilometre taşlarını ortaya koyan bir yıl dönümü sergisi düzenledi. Opel Tasarım Merkezi de 60. yıl dönümünü kutlamak üzere kapılarını ziyaretçiler açtı ve geçmişten bu güne çığır açan konsept otomobillere yönelik bir tanıtım gerçekleştirdi. Ziyaretçiler aynı zamanda tesisteki üretimin perde arkasına da göz atma fırsatı buldular. Motor sporları hayranları Opel Corsa Rally Elektrik’e binme şansına sahip olurken, 15 yaşından büyük ve gerekli ehliyete sahip herkes Rocks Elektrik’i test etme imkanı buldu. Çocuk Köşesinde ise en küçük misafirler için eğlenceli bir ortam sunuldu. Çocuklar bu köşede pedallı otomobil parkurunda heyecanlı turlara katıldılar ve çeşitli etkinliklerin keyfini sürdüler.