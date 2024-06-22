Opel, otomotiv üretiminin 125. yılını Rüsselsheim'da kutladı!

Opel Üst Yönetici'si (CEO) Florian Huettl, Opel'in otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimiyle elektrifikasyon yönünde gururla ilerlediğini belirtti. Huettl, bugün, Opel ve Rüsselsheim için büyük bir gün olduğunu aktararak, "Almanya Şansölyesi, Hessen Başbakanı ve diğer tüm konukların ziyaretleri beni çok onurlandırdı. Gün içerisinde Opel'in sağlam iş modelini ve cesur elektrifikasyon stratejisini paylaşma fırsatımız oldu. 2024'te portföyünde yer alan her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacağız. Otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimimizle, biz ve çalışanlarımız elektrifikasyon yolunda inançla ve gururla ilerliyoruz. Ayrıca Rüsselsheim'da inşa edilecek yeni karbon nötr grEEn-campus ile çalışanlarımızın refahına da yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.