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Aktüel
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Onun tadına doyamıyorlar! İşte sivrisineklerin vazgeçemediği kan grubu...

2023-06-27 09:17:48
Onun tadına doyamıyorlar! İşte sivrisineklerin vazgeçemediği kan grubu...

Sivrisineklerin bazı kişileri daha fazla ısırdığı görülebiliyor. Nitekim bazı insanların adeta korkulu rüyası haline de gelebilen sivrisinekler, o kan grubunu daha fazla sevebiliyorlar. Bu sebeple sürekli olarak söz konusu kan grubundaki insanları hedef alabiliyorlar. İşte detaylar… Sivrisinekler, insanları ısırırken koku, karbondioksit seviyesi ve beden ısısına göre tercih yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra sivrisineklerin kan grubuna göre de tercih yaptıkları söyleniyor. Özellikle bazı kan gruplarına sivrisineklerin daha fazla yöneldikleri aktarılıyor.

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Foto - Onun tadına doyamıyorlar! İşte sivrisineklerin vazgeçemediği kan grubu...

ONUN TADINA DOYAMIYORLAR Sivrisineklerin bazı insanları daha fazla ısırdıkları görülebiliyor. Buna istinaden bazı araştırmalarda, kan gruplarına göre de sivrisineklerin tercih yapabildikleri söyleniyor. Bu nedenle iki kişi arasında tercih yaptıklarında, sevdikleri kan grubuna daha fazla gittikleri düşünülüyor. Sivrisinekler, adeta tadına doyamadıkları kan grubundan vazgeçemiyorlar. Bu nedenle bazı kişileri, bir gecede birçok kez ısırabiliyorlar. Bunun yanı sıra söz konusu böceklerin sürekli ısırması, pek çok insanı da rahatsız edebiliyor. Çünkü ısırdıklarında şişkinlik, kızarıklık ve kaşıntı gibi durumlar oluşturabiliyorlar.

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Foto - Onun tadına doyamıyorlar! İşte sivrisineklerin vazgeçemediği kan grubu...

SİVRİSİNEKLERİN SEVDİĞİ KAN GRUBU Bazı uzmanlara göre, sivrisineklerin 0 kan grubunu daha fazla sevdikleri söyleniyor. Nitekim sivrisinekler adeta 0 kan grubunun tadına doyamıyorlar. Bu nedenle en fazla 0 kan grubundaki insanları ısırmayı tercih edebiliyorlar. Eğer söz konusu kan grubunda olan kişiler, o böceklerin bulundukları ortamda yoklarsa, yine farklı kan gruplarına da yönelebilirler. Bu nedenle sivrisineklerden korunma yöntemleri de bazı kişiler tarafından sürekli olarak araştırılabiliyor.

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