2023-06-27 09:17:48 Onun tadına doyamıyorlar! İşte sivrisineklerin vazgeçemediği kan grubu...
Sivrisineklerin bazı kişileri daha fazla ısırdığı görülebiliyor. Nitekim bazı insanların adeta korkulu rüyası haline de gelebilen sivrisinekler, o kan grubunu daha fazla sevebiliyorlar. Bu sebeple sürekli olarak söz konusu kan grubundaki insanları hedef alabiliyorlar. İşte detaylar… Sivrisinekler, insanları ısırırken koku, karbondioksit seviyesi ve beden ısısına göre tercih yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra sivrisineklerin kan grubuna göre de tercih yaptıkları söyleniyor. Özellikle bazı kan gruplarına sivrisineklerin daha fazla yöneldikleri aktarılıyor.