Onun tadına doyamıyorlar! İşte sivrisineklerin vazgeçemediği kan grubu...

ONUN TADINA DOYAMIYORLAR Sivrisineklerin bazı insanları daha fazla ısırdıkları görülebiliyor. Buna istinaden bazı araştırmalarda, kan gruplarına göre de sivrisineklerin tercih yapabildikleri söyleniyor. Bu nedenle iki kişi arasında tercih yaptıklarında, sevdikleri kan grubuna daha fazla gittikleri düşünülüyor. Sivrisinekler, adeta tadına doyamadıkları kan grubundan vazgeçemiyorlar. Bu nedenle bazı kişileri, bir gecede birçok kez ısırabiliyorlar. Bunun yanı sıra söz konusu böceklerin sürekli ısırması, pek çok insanı da rahatsız edebiliyor. Çünkü ısırdıklarında şişkinlik, kızarıklık ve kaşıntı gibi durumlar oluşturabiliyorlar.