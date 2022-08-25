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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı parçası Gülşen'e tepki

2022-08-25 16:24:37
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı parçası Gülşen'e tepki

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

#1
Foto - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı parçası Gülşen'e tepki

Konya ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Arif Bağcı, Konya Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine, bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini söyledi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak 81 ilde açıklama yapıldığını aktaran Bağcı, şunları kaydetti:

#2
Foto - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı parçası Gülşen'e tepki

"İmam hatip okullarında okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız."

#3
Foto - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı parçası Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Aksaray Şubesi Başkanı Yılmaz Akbulut, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının, ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumları olduğunu dile getirdi.

#4
Foto - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı parçası Gülşen'e tepki

İmam hatip okullarının, her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağını belirten Akbulut, şunları kaydetti: "Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz."

#5
Foto - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı parçası Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Karaman ve Aksaray şubesi üyeleri de açıklama yaparak suç duyurusunda bulundu.

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