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Yaşam
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Önce kaza yaptı sonra hastaneden firar etti

2023-09-04 15:41:25
Önce kaza yaptı sonra hastaneden firar etti

Karabük'te gerçekleşen trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan sürücü firar etti.

#1
Foto - Önce kaza yaptı sonra hastaneden firar etti

Karabük'te önce trafik lambasına ardından hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastaneden tedavi olmadan firar etti.

#2
Foto - Önce kaza yaptı sonra hastaneden firar etti

Kaza, Safranbolu - Karabük kara yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Z.Y. idaresindeki 07 LAC 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle önce trafik lambasına ardından aynı istikamette seyir halinde olan 78 ED 930 plakalı hafif ticari araca çarptı.

#3
Foto - Önce kaza yaptı sonra hastaneden firar etti

Çarpmanın etkisiyle trafik lambası devrilirken sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Önce kaza yaptı sonra hastaneden firar etti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - Önce kaza yaptı sonra hastaneden firar etti

Sürücü Z.Y.’nin tedavi olmadan hastaneden firar ettiği ve alkol kontrolünün yapılamadığı öğrenildi.

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