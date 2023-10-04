Olta ile tuttu! Tam 5 kilo ağırlığında

Bunun için büyük fedakarlık yapıyorum. Balığa çıkacağım zaman çok erken yatıyor, sabah erken saatte tekneye geliyorum, sonrasında da işe gidiyorum. Bunu yapmak, için disiplinli yaşamak gerekiyor. Bugün 5 kiloluk kırlangıç balığı tuttum. Daha önce de bu kiloya yakın bir kırlangıç balığı tutmuştum. Şu an tuttuklarım arasında en ağırı bu" dedi.