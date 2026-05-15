Olmayacak şey oldu: Türk silahı ABD envanterine girdi

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, işbirliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bugün ürünlerimizin dünyanın en önemli pazarlarında kolluk kuvvetlerince tercih edilmesi yalnızca bir ticari başarı değil, güvenilirlik, kalite ve operasyonel performans anlayışımızın sahadaki güçlü karşılığıdır. Profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını merkeze alan son teknoloji çözümlerimizle, ABD başta olmak üzere küresel pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz." Aliş, Doral Miami-Dade County Polis Departmanı'nın SAR 109T'yi görev envanterine dahil etmesi ve SAR9 Gen 3 Frontline serisini değerlendirme sürecine almasının, Sarsılmaz'ın uluslararası ölçekte kabul gören mühendislik kabiliyetini gösterdiğini belirtti.