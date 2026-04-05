Olmayacak şey oldu! Türk düşmanı ülkeden Türkiye'ye gemi siparişi, iki tane istediler

Yunan şirketleri Vernicos Scafi, Spanopoulos ve Lyboussakis şirketlerinden oluşan SVS ortak girişimi tarafından yürütülen proje kapsamında inşa edilecek gemiler, Avrupa'nın en işlek denizcilik merkezlerinden biri olan Pire Limanı'nda faaliyete başlayacak. Yapılan anlaşmaya göre römorkörlerden biri 80 ton, diğeri ise 90 ton çekme kuvvetine sahip olacak. Gemiler, Yunan şirkete bu yılın Eylül ayında ve 2027’nin üçüncü çeyreğinde teslim edilecek.