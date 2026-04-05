Olmayacak şey oldu! Türk düşmanı ülkeden Türkiye'ye gemi siparişi, iki tane istediler
Türk tersanecilik şirketi Sanmar son dönemde Türkiye'ye karşı düşmanca adımlar atan ülkeden dev iki gemi siparişi aldı.
Türk tersanecilik şirketi Sanmar son dönemde Türkiye'ye karşı düşmanca adımlar atan ülkeden dev iki gemi siparişi aldı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre Türk gemicilik sanayi, Komşu’nun denizlerine damga vuruyor. 2024 yılında Türk şirketi Med Marine’le el sıkışan ve ilk römorkör siparişini veren Yunan devi Vernicos Scafi Group’un başlattığı, bir başka Yunan denizcilik şirketi NEMECA ile devam eden akıma bir Yunan şirketi daha katıldı.
Türk tersanecilik şirketi Sanmar, Yunan Med Tugs’a 2 römorkor inşa edecek. 2 deniz aracının maliyeti de 21 milyon euro yani bugünkü kurla 1 milyar liranın üzerinde olacak.
Yunan şirketleri Vernicos Scafi, Spanopoulos ve Lyboussakis şirketlerinden oluşan SVS ortak girişimi tarafından yürütülen proje kapsamında inşa edilecek gemiler, Avrupa'nın en işlek denizcilik merkezlerinden biri olan Pire Limanı'nda faaliyete başlayacak. Yapılan anlaşmaya göre römorkörlerden biri 80 ton, diğeri ise 90 ton çekme kuvvetine sahip olacak. Gemiler, Yunan şirkete bu yılın Eylül ayında ve 2027’nin üçüncü çeyreğinde teslim edilecek.
Yunanistan’ın denizcilik alanında Türk römorklarına yönelik talepleri 2024 yılı mart ayında dikkat çekmişti. Türk gemi yapımcısı Med Marine’le el sıkışan ve ilk römorkör siparişini veren Yunan devi Vernicos Scafi Group, aynı yıl nisan ayında filosuna Türk yapımı iki gemi daha almaya karar vermişti. Ardından Sanmar da, Pire, Selanik, Korfu ve Kavala limanlarında hizmet veren Yunan operatör NEMECA’nın filosu römorkör siparişi vererek Yunanistan’a adım atmıştı.
Hem Sanmar’a hem de Med Marine’e römorkör siparişi veren Med Tugs’un sahiplik yapısında en büyük ortak ise Yunanistan’ın en eski denizcilik şirketlerinden Vernicos Scafi Group.
Yunan devinin kökleri ise İstanbul’a dayanıyor. 1835 yılında Ege Denizi’nin tam ortasında bulunan Kikland Adalar Grubu’nda yer alan Sifnos Adası’nda doğan Emmanuel N. Vernicos tarafından kuruldu.
1800’lü yılların ikinci yarısında İstanbul’a gelen Emmanuel N. Vernicos, burada Boğaziçi adı altında bir deniz taşımacılığı şirketi kurdu. Vernicos, bu gemicilik şirketiyle kürekli ve yelkenli teknelerle Boğaz’ın bir yakasından diğer yakasına insan ve yük taşıyan Vernicos, ardından Yunanistan’a döndü ve denizcilik faaliyetlerine burada devam etti.
Yılda 20 binden fazla operasyon yapan Vernicos’un filosundaki römorkörler 4 bine yakın gemiye hizmet veriyor. 2019’da Yunan şirketi, İtalyan Scafi Societa di Navigazione SpA ile ortaklık kararı aldı ve Vernicos Scafi adını aldı. Yunanistan’ın en önemli limanı Pire’de faaliyet gösteren şirket, LNG’den RoRo’ya, tankerden uçak gemilerine kadar birçok büyük deniz taşıtına rehberlik ediyor. Yunan şirketin filosunda 50’ye yakın römorkör bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23