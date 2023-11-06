2023-11-06 11:57:47 Olacak şey değil! O ünlü gazeteci canlı yayında öldürüldü! Herkes şokta
Filipinler'de gazeteci ve radyo programı sunucusu Juan Jumalon, evindeki stüdyoda canlı yayındayken öldürüldü. Stüdyoya girmek için 'dinleyici' gibi davranan katil zanlısı gazeteciye iki el ateş ettikten sonra boynundaki altın kolyeyi çalarak kaçtı. Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. "Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır" dedi.