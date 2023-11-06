  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

Az önce bütün dünyaya duyurdular! O ülke üç Mossad ajanını paketledi! Savaşa dahil mi olacaklar

Bunu yapan, yedi sülalesini doyuracak! Resmen para musluğu! Duyuruldu! Artık herkes o işe yöneliyor

Türkiye için korkutan uyarı az önce verildi! Tarih bile belli! İşte bu hiç beklenmiyordu

Olacak şey değil! Okan Buruk’tan sürpriz karar: Belli oldu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası’nda

11 yıl önce tescillendi! Manzarası hayran bırakıyor

Beşiktaş'tan flaş hamle! Beşiktaş taraftarı bu işe ne diyecek? Büyük skandal patlak verdi...

Van, Ordu, Tekirdağ ve Yalova illerinde görüldü! Vatandaşlar camdan gökyüzüne bakınca neye uğradığını şaşırdı

TV8’de skandal reklam: Acun Ilıcalı’dan İsrail’e yardım kampanyası mı? Yok artık daha neler...
Dünya
6
Olacak şey değil! O ünlü gazeteci canlı yayında öldürüldü! Herkes şokta

2023-11-06 11:57:47
Olacak şey değil! O ünlü gazeteci canlı yayında öldürüldü! Herkes şokta

Filipinler'de gazeteci ve radyo programı sunucusu Juan Jumalon, evindeki stüdyoda canlı yayındayken öldürüldü. Stüdyoya girmek için 'dinleyici' gibi davranan katil zanlısı gazeteciye iki el ateş ettikten sonra boynundaki altın kolyeyi çalarak kaçtı. Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. "Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır" dedi.

#1
Foto - Olacak şey değil! O ünlü gazeteci canlı yayında öldürüldü! Herkes şokta

Filipinler uzun zamandır gazeteciler için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak görülüyor. Basın özgürlüğü gözlemcisi Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, mevcut iktidarın babası Ferdinand Marcos'un "Halkın Gücü" ayaklanmasının devrilmesinin ardından demokrasinin geri döndüğü 1986'dan bu yana ülkede 199 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

#2
Foto - Olacak şey değil! O ünlü gazeteci canlı yayında öldürüldü! Herkes şokta

Filipinler'de öldürülen son gazeteci ise Juan Jumalon oldu. Polis yaptığı açıklamada Jumalon'un, Facebook'taki canlı yayın sırasında, stüdyo olarak da kullandığı Misamis Occidental vilayetinin Calamba bölgesindeki evine "dinleyici" kılığında giren saldırganın 2 el ateş etmesi sonucu öldüğünü kaydetti.

#3
Foto - Olacak şey değil! O ünlü gazeteci canlı yayında öldürüldü! Herkes şokta

Açıklamada saldırganın, Jumalon'un altın kolyesini alarak kendisini dışarda bekleyen işbirlikçisiyle motosiklete binerek kaçtığı belirtildi. Saldırının nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların yüzünün canlı yayında görülmediği ancak kimliklerine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

#4
Foto - Olacak şey değil! O ünlü gazeteci canlı yayında öldürüldü! Herkes şokta

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır.”

#5
Foto - Olacak şey değil! O ünlü gazeteci canlı yayında öldürüldü! Herkes şokta

Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Altını olanlar! Cebinizde nakit istiyorsanız...
Ekonomi

Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Altını olanlar! Cebinizde nakit istiyorsanız...

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, gram altının fiyatlarıyla ilgili konuştu. Kolçak, gram altına yakında ons altının yeniden etkisi olabi..
Ankara'da Blinken'a soğuk karşılama
Gündem

Ankara'da Blinken'a soğuk karşılama

Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a soğuk bir karşılama yapıldı.
Kontrolden çıkan Demir Kubbe İsrail'i vurdu
Dünya

Kontrolden çıkan Demir Kubbe İsrail'i vurdu

İsrail'i füzelerden korumak için yapılan Demir Kubbe, İsrail'i vurdu
İsrail Genelkurmay Başkanı şaşırttı: Hücuma geçmeye hazırız
Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı şaşırttı: Hücuma geçmeye hazırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçme konusunda hazır olduklarını belirterek gerilimin f..
Bursa'da yaşanan kazada ketçaplar yola saçıldı
Yerel

Bursa'da yaşanan kazada ketçaplar yola saçıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada motosikletteki ketçaplar ise yola saçıldı...
6 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

6 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (6 Kasım 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23