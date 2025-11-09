  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yağ yakan ev yapımı 7 içecek tarifi: Böyle yağ gibi eriyor, 24 saat içinde harekete geçiriyor!

Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Kışın şifa niyetine içiliyor! Doğal sanmayın, ölümcül olabilir

Okan Buruk'tan itiraf! İşte yenilginin nedeni bu dedi, sosyal medya karıştı...

Sezonun en kötü Osimhen’i Kocaeli’de karşımızda… Osimhen darmadağın oldu

Çift forvet sevdası Okan Buruk'u yaktı geçti! Artık yenilmez değil... Teşekkürler Okan Buruk

5 yıllık emeği bir anda yok oldu! İranlı ressamın 150 eseri Antalya'da kayboldu

Bolluk dönemi yaşanıyor! Bir yıl önce gramla satılıyordu, şimdi kilo kilo alınıyor

Şoför kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü kaldırıma çıkıp yayaların arasına daldı: İstanbul’da faciadan dönüldü
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Sonbahar ve kış aylarında gelişen sinüzit, farenjit, larenjit, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarıyla ortaya çıkan öksürük, başladı mı kolay kolay geçmeyen, zaman zaman insanın krize bile girmesine neden olan önemli bir sağlık sorunu. Gece uykulardan uyandıran ya da önemli bir toplantı sırasında sizi zor durumda bırakabilen öksürüğe ne iyi gelir? İşte öksürüğe hızlı doğal çözüm.. Kadın ve Aile için şifa

#1
Foto - Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Gece uykulardan uyandıran ya da önemli bir toplantı sırasında sizi zor durumda bırakabilen öksürüğe ne iyi gelir? İşte öksürüğe hızlı doğal çözüm..

#2
Foto - Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Çocuklarda veya yetişkinlerde gelişen öksürüğü, doğal yollardan tedavi etmek mümkündür. Özellikle boğaz tahrişleri ve mikrobik olarak gelişen öksürükte; ıhlamur, adaçayı gibi bitkisel tedaviler, oldukça hızlı sonuç verir. Öksürüğün en yaygın olduğu kış aylarında, günde birkaç defa içilen ıhlamur ve adaçayı öksürüğü oluşmadan önleyecektir.

#3
Foto - Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Öksürüğe hatta balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük ve balgamdan kurtulmak için bitkisel çözüm nedir?, sorularına doğal formüller sunacağız, ancak öksürüğünüzün sebebini bilmiyorsanız ve öksürük uzun zamandır geçmemişse bu tavsiyeleri uygulamadan önce mutlaka bir doktora görünün.

#4
Foto - Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Elma Çayı; Öksürük ve Balgamdan kurtulmak için mucize bir ilaçtır. 1 litre suyun içine, ince dilimlenmiş 1 adet elmayı kabuklarıyla birlikte atın. Haşladıktan sonra çay gibi ‎sıcak olarak için.

#5
Foto - Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Balgam Söktürmek için Elma Çayı : Elma kabukları ile yapılan çay, hem göğsü yumuşatır hem de balgam söktürür. Elmanın kabuklarını soyun, İçine biraz ‎tarçın, ‎zencefil ve ‎karanfil atılır. 10 dakika demlendirdikten sonra, için. Belki de en rahatsız edici hallerden biridir sürekli öksürük. Eğer gıcık haline gelen öksürüğünüz varsa bu karışımları deneyin.

#6
Foto - Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için bu doğal karışımlardan faydalanabilirsiniz…

#7
Foto - Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Malzemeler; 1 orta boy kuru soğan 1 limonun suyu 1 su bardağı kaynar su 3 yemek kaşığı süzme bal 1 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı tarçın Yarım tatlı kaşığı zencefil

#8
Foto - Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayalım.. Bir kavanozun içine koyalım.. Üzerine 1 su bardağı kaynar suyu ilave edelim ve suyun tamamen soğumasını bekleyelim (Bu aşamada soğan ve sarımsağın aroması suya geçecektir).

#9
Foto - Öksürüğe ne iyi gelir? Şiddetli öksürük için doğal formülle yok etmenin etkili yolu! Kadın ve aile için şifa, doğal ve sağlıklı yaşam

Suyu tamamen soğuyana kadar bekletmek yeterlidir.. Kavanozun içindekileri iyice karıştıralım ve süzelim.. (soğan sarımsak posasını atıp sadece suyu kullanacağız) Balı ve 1 limonun suyunu ilave edelim, Zencefil ve tarçını ekleyelim..(Kavanozun kapağını kapatalım ve karışmalarını sağlamak için biraz çalkalayalım). Doğal balgam sökücümüz hazırdır..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi
Gündem

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

Gazeteci Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında tartışma çıktı. Alçı'nın “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” ifadeleri sonr..
Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...
Gündem

Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken..." başlıklı yazısı...
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne giden bir kadın, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat..
Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23