iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (P) / 4.727 TL KDV () / 1.578 TL TRT Payı () / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (P) / 5.123 TL KDV () / 1.710 TL TRT Payı () / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (P) / 5.947 TL KDV () 1.985 TL TRT Payı () / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (P) / 5.337 TL KDV () 1.781 TL TRT Payı () / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (P) / 5.733 TL KDV () 1.914 TL TRT Payı () / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (P) / 6.541 TL KDV () 2.184 TL TRT Payı () / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (P) / 6099 TL KDV () 2.036 TL TRT Payı () / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 TL ÖTV (P) / 6.496 TL KDV () 2.168 TL TRT Payı () / 217 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 TL ÖTV (P) / 7.304 TL KDV () 2.438 TL TRT Payı () / 244 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 TL ÖTV (P) / 8.112 TL KDV () 2.708 TL TRT Payı () / 271 TL Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 TL ÖTV (P) / 6.709 TL KDV () 2.240 TL TRT Payı () / 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)