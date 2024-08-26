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Öğrenciler tamamen otonom çalışan robot üretti

2024-08-26 11:48:40
Öğrenciler tamamen otonom çalışan robot üretti

Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesindeki Girişimci Kuluçka Merkezinde geliştirilen proje ile üretilen robot, 1 buçuk tona kadar yük kaldırabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaklaşık 3 yıl önce açılışı gerçekleştirilen İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, bu süre zarfında sadece Girişimci Kuluçka Merkezinde geliştirilen projelerle 3 farklı kategoriden 7 ödül alma başarısı gösterdi.

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Foto - Öğrenciler tamamen otonom çalışan robot üretti

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük merkezi olan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesindeki Girişimci Kuluçka Merkezinde, AR-GE, tasarım, yazılım, kodlama, uçuş simülasyon, teknik ve üretim montaj atölyeleri, tarım, hayvancılık, doğa bilimleri, okçuluk, atıcılık, binicilik gibi birçok alanda çocuk ve gençlere eğitimler veriliyor, projeler geliştiriliyor. Yapılan çalışmalar ile teknoloji konusunda Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli ürünler geliştirmeyi hedefleyen Girişimci Kuluçka Merkezi mühendis, tekniker ve gönüllü öğrenciler, Uraltay v2 ismini verdikleri robot geliştirdi. Mekanik ve yazılımsal olarak elektronik kartlar yüzde yüz yerli olarak üretilen robot, 2024 yılı TEKNOFEST'te Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması ileri kategoride yarışmalara girecek.

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Foto - Öğrenciler tamamen otonom çalışan robot üretti

Öte yandan halihazırda fabrika içerisinde yük alıp yük bırakma görevinde çalışmakta olan robot, tamamen otonom çalışmakta ve belirli bir oynama ile 1 buçuk tona kadar yük kaldırabilme kapasitesine sahip. ''Robotumuz yüzde 90 yerli ve milli olarak tasarlandı'' Geliştirdikleri robot ve çalışmaları hakkında bilgi veren Girişimci Kuluçka Merkezinde teknikerlik yapan mekatronik teknikeri olan Beytullah Türk, ''İpek Yolu Girişimci Kuluçka Merkezi olarak teknolojik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl 2024 TEKNOFEST kapsamında Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması ileri kategoride yarışmalarına hazırlanıyoruz. Ekibimizde bu yıl bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik elektronik mühendisi ve makine mühendisi adaylarımız yer almakta. Çoğunlukla bu arkadaşlarımız birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluyorlar. Daha yolun çok başındalar. Robotumuz yüzde 90 olarak yerli ve milli olarak tasarlandı. Mekanik ve yazılımsal olarak elektronik kartlar Uraltay v2 robotumuz yüzde yerli ve milli olarak üretilmiştir. Bu kapsamda maddi ve manevi bizlere her zaman destek olan müdürlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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Foto - Öğrenciler tamamen otonom çalışan robot üretti

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