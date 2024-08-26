Öğrenciler tamamen otonom çalışan robot üretti

Öte yandan halihazırda fabrika içerisinde yük alıp yük bırakma görevinde çalışmakta olan robot, tamamen otonom çalışmakta ve belirli bir oynama ile 1 buçuk tona kadar yük kaldırabilme kapasitesine sahip. ''Robotumuz yüzde 90 yerli ve milli olarak tasarlandı'' Geliştirdikleri robot ve çalışmaları hakkında bilgi veren Girişimci Kuluçka Merkezinde teknikerlik yapan mekatronik teknikeri olan Beytullah Türk, ''İpek Yolu Girişimci Kuluçka Merkezi olarak teknolojik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl 2024 TEKNOFEST kapsamında Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması ileri kategoride yarışmalarına hazırlanıyoruz. Ekibimizde bu yıl bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik elektronik mühendisi ve makine mühendisi adaylarımız yer almakta. Çoğunlukla bu arkadaşlarımız birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluyorlar. Daha yolun çok başındalar. Robotumuz yüzde 90 olarak yerli ve milli olarak tasarlandı. Mekanik ve yazılımsal olarak elektronik kartlar Uraltay v2 robotumuz yüzde yerli ve milli olarak üretilmiştir. Bu kapsamda maddi ve manevi bizlere her zaman destek olan müdürlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.