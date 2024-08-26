2024-08-26 11:48:40 Öğrenciler tamamen otonom çalışan robot üretti
Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesindeki Girişimci Kuluçka Merkezinde geliştirilen proje ile üretilen robot, 1 buçuk tona kadar yük kaldırabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaklaşık 3 yıl önce açılışı gerçekleştirilen İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, bu süre zarfında sadece Girişimci Kuluçka Merkezinde geliştirilen projelerle 3 farklı kategoriden 7 ödül alma başarısı gösterdi.