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Spor
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O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

2024-01-02 17:39:23
O yıldızlardan iki kat daha pahalı! “2024 onun yılı olacak” diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, uzun süredir transfer gündemlerini de en çok meşgul eden oyunculardan birisi oldu. Kariyerine Fransız devi Paris Saint-Germain'de devam eden golcü oyuncu, Real Madrid'in bir numaralı transfer hedefi olmuştu. PSG ile yapılan uzun müzakereler sonucunda gerçekleşmeyen bu transfer, İspanyol tarafını da hayal kırıklığına uğrattı. Birçok futbol otoritesi

#1
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Mbappe'nin eninde sonunda Real Madrid'e gideceğini düşünse de beklenmedik bir başka dünya devi Fransız golcüyü kadrosuna katabilir.

#2
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Futbol kariyerine Fransa'nın alt lig takımlarında başlayan Kylian Mbappe, kısa sürede kendini belli etti ve dünyanın en iyileri arasına girdi.

#3
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Kariyerinin başında transfer olduğu Monaco altyapısında farkını gösteren Mbappe, ilerleyen süreçte performansıyla dikkat çekti.

#4
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Önce Monaco'da A takıma yükselen Fransız yıldız, 2018 yılında tam 180 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer oldu.

#5
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

O dönem tarihin en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçen 25 yaşındaki golcü, PSG formasıyla kariyerinde inanılmaz başarılara imza attı.

#6
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nı kazanarak genç yaşında futbolun en büyük kupasını elde eden Mbappe, Fransa şampiyonlukları ve gol krallıkları da yaşadı.

#7
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Dünyanın en iyi takımları arasında başı çeken İspanyol devi Real Madrid, uzun yıllardır Kylian Mbappe'nin peşinden koşuyor.

#8
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Geçtiğimiz yılın yaz transfer döneminde Mbappe'yi kadrosuna katmaya çok yaklaşan Madrid ekibi, futbolcu ve takımının ulaşılamaz isteklerinden dolayı vazgeçti.

#9
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

PSG ile 2024 yazında bitecek olan sözleşmesinin ardından Mbappe'yi yeniden gündemine alacak olan Real Madrid'e dişli bir rakip çıktı.

#10
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

LIVERPOOL DEVREYE GİRDİ Le Parisien'de yer alan habere göre, geleceği Paris Saint-Germain ve Real Madrid'de olarak gösterilen Mbappe ile Liverpool'un da ilgilendiği aktarıldı.

#11
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Fransa'nın önemli basın kuruluşlarından birisi olan Le Parisien, haberde dikkat çeken bir detaya da yer verdi.

#12
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Liverpool'un en büyük yıldızlarından birisi olan Mohamed Salah'ın yerine transfer etmek istediği Mbappe, bu transferde son kararını yakında verecek.

#13
Foto - O yıldızlardan iki kat daha pahalı! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe, 1 Ocak'tan itibaren istediği kulüplerle görüşme özgürlüğüne sahip.

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