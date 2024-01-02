O yıldızlardan iki kat daha pahalı! “2024 onun yılı olacak” diye duyurdular: 2024’ün ilk transfer bombası patlamak üzere…

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, uzun süredir transfer gündemlerini de en çok meşgul eden oyunculardan birisi oldu. Kariyerine Fransız devi Paris Saint-Germain'de devam eden golcü oyuncu, Real Madrid'in bir numaralı transfer hedefi olmuştu. PSG ile yapılan uzun müzakereler sonucunda gerçekleşmeyen bu transfer, İspanyol tarafını da hayal kırıklığına uğrattı. Birçok futbol otoritesi