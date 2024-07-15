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O ülkeye 1 milyar dolarlık obüs alacak: Eyvah eyvah… Hiç hesapta olmayan gelişme!

2024-07-15 16:14:18
O ülkeye 1 milyar dolarlık obüs alacak: Eyvah eyvah… Hiç hesapta olmayan gelişme!

Anlaşma, 54 adet K9 Kundağı Motorlu Obüs ve 36 adet K10 Mühimmat İkmal Aracını kapsayacak ve Romanya’yı dünyada K9’un 10’uncu ve K10’un 3’üncü operatörü yapacak. Hanwha Başkanı ve CEO’su Jaeil Son açıklamasında, “Bu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirebilecek olağanüstü bir anlaşma.” sözlerini sarf etti. Araçların çoğu yerel şirketlerin katılımıyla Romanya’da üretilecek ve teslimatlar önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleştirilecek. İlk topçu sistemlerinin, 2027’nin başlarında Romanya’ya ulaşması bekleniyor.

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Foto - O ülkeye 1 milyar dolarlık obüs alacak: Eyvah eyvah… Hiç hesapta olmayan gelişme!

Hanwha Avrupa Başkan Yardımcısı Peter Bae ise konuyla ilgili: “Hanwha Aerospace, savunma ekipmanlarının yerel üretimi, yerel istihdam, teknoloji transferi ve Romanya’da yeni bir yeşil alan tesisinde MRO operasyonları için Mükemmeliyet Merkezi kurulmasını içeren çeşitli yerelleştirme programları aracılığıyla Romanya savunma sanayiine maksimum fayda sağlamaya kararlıdır.” ifadelerine yer verdi.

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Foto - O ülkeye 1 milyar dolarlık obüs alacak: Eyvah eyvah… Hiç hesapta olmayan gelişme!

Bu anlaşmanın yanı sıra, Hanwha Aerospace, Romanya’ya Redback Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) sunmayı da hedefliyor. Redback ZMA, modern savaş sahasının gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış, yüksek hareket kabiliyeti ve ateş gücü ile öne çıkan bir araç olarak öne çıkıyor. Hanwha, Romanya ile yapılan bu anlaşmayı Washington’da düzenlenen NATO zirvesinin ikinci gününde duyurdu. Zirvede, Kuzey Atlantik Antlaşması üyesi ülkeler, ortak tehditleri ve bu tehditlere karşı alınacak önlemleri geniş bir perspektifte masaya yatırdı.

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Foto - O ülkeye 1 milyar dolarlık obüs alacak: Eyvah eyvah… Hiç hesapta olmayan gelişme!

Romanya’nın obüs ihalesinde, T155 FIRTINA Obüsü de yarışıyordu. Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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