O ülkeye 1 milyar dolarlık obüs alacak: Eyvah eyvah… Hiç hesapta olmayan gelişme!

Anlaşma, 54 adet K9 Kundağı Motorlu Obüs ve 36 adet K10 Mühimmat İkmal Aracını kapsayacak ve Romanya’yı dünyada K9’un 10’uncu ve K10’un 3’üncü operatörü yapacak. Hanwha Başkanı ve CEO’su Jaeil Son açıklamasında, “Bu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirebilecek olağanüstü bir anlaşma.” sözlerini sarf etti. Araçların çoğu yerel şirketlerin katılımıyla Romanya’da üretilecek ve teslimatlar önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleştirilecek. İlk topçu sistemlerinin, 2027’nin başlarında Romanya’ya ulaşması bekleniyor.