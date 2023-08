O renge evinizi boyamayın! Uzman evlerdeki tehlikeye karşı uyardı: Beyaz giymek ya da bunu yapmak doğru

"ÇALAR SAAT GİBİ ÖNLEMLER ALMAMIZ LAZIM" Yeni hastalıkların ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın, tek bir sağlık konsepti altında önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, "Bir çalar saat gibi önlemler almamız lazım. Bakın bu ortamda yeni bir yere HES yapıyorsunuz. Hidroelektrik Santrali. Mesela GAP projesi. Bu projelerde Bayındırlık Bakanlığı, DSİ gibi Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı da bu projenin en başında olacaklar. Burada ne değişir? İklim değişirse ne değişir? Bunları artık es geçemeyiz. Bunlar değişirse hangi vektörler gelir, bunlara bağlantılı hangi hastalıkları görürüz gibi yaklaşımları değerlendirmeliyiz; aslında bunun adı bir nevi tek sağlık konseptidir. Tıp hekimi, diş hekimi, veteriner hekim fark etmez. Herkesin birlikte çalışması lazım. Özellikle vektör hastalıklarında. Ki şunu biliyoruz; Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması, her 100 hastalıktan 61'i zoonos, hayvansal kökenli. Gıda olabilir, vektör olabilir, kökenli. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her sene 5 yeni hastalık ekleniyor. 3'ü yine zoonos. Bu tip hazırlıkların bir konsept çapında hazırlanması gerekiyor" diye konuştu."HER SENE SITMADAN 1,5-2 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR" Dünya Sağlık Örgütü'nün 60 yıldır sıtma ile mücadele için çalıştığını ancak kesin bir sonuç alamadığını anlatan Prof. Dr. Aydın, "Benim bildiğim yaklaşık 300 milyon hasta var. Her sene 1,5- 2 milyon insan ölüyor. Gerçek anlamda aslında baktığınız zaman, 60 yıllık bir pandemi. Şu andaki teknoloji ile aşı şansı görünmüyor. Tabii bir aşı üretildi ama çok iyi çalışmıyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü biliyor; biz insanlar ara konakçıyız. Son konakçı sinek. Teknoloji ile belki bunun aşısı da bulunacak. Covid'de daha şanslıydık. Virüslere karşı aşıyı yapabiliyorduk ama sıtma. Tabii ki bu ortamda sıtma ya da benzer hastalıklarda bir artış beklemek normaldir" dedi.