O ilimizden bomba hamle! Bu yeni buluşuyla ünlü olacak! İlk kez o yöntemle yapılan hasat öyle bir verim getirdi ki…

Zeytinyağı ile meşhur olan Aydın, bu kez yeni buluşuyla konuşulacak. Bu yöntemle ilk kez yapılan hasattan alınan verim neden daha önce yapmadık dedirtti. İlk ürün heyecanı yaşanırken bundan sonra hep bu yöntem kullanılacağı benziyor. İşte tüm detaylar… Türkiye'nin ilk tarım kentlerinden olan Aydın, yalnızca zeytinlikleri ile değil seralarıyla da adından söz ettiriyor. Jeotermal enerjiyi seralara taşıyan Aydınlılar hayata geçirdikleri proje ile büyük verim elde etti. Proje kapsamında ekimi tamamlanan domateslerde ilk hasat heyecanı yaşandı. İşte tüm detaylar…