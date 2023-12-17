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O ilimizden bomba hamle! Bu yeni buluşuyla ünlü olacak! İlk kez o yöntemle yapılan hasat öyle bir verim getirdi ki…

2023-12-17 14:16:55
O ilimizden bomba hamle! Bu yeni buluşuyla ünlü olacak! İlk kez o yöntemle yapılan hasat öyle bir verim getirdi ki…

Zeytinyağı ile meşhur olan Aydın, bu kez yeni buluşuyla konuşulacak. Bu yöntemle ilk kez yapılan hasattan alınan verim neden daha önce yapmadık dedirtti. İlk ürün heyecanı yaşanırken bundan sonra hep bu yöntem kullanılacağı benziyor. İşte tüm detaylar… Türkiye'nin ilk tarım kentlerinden olan Aydın, yalnızca zeytinlikleri ile değil seralarıyla da adından söz ettiriyor. Jeotermal enerjiyi seralara taşıyan Aydınlılar hayata geçirdikleri proje ile büyük verim elde etti. Proje kapsamında ekimi tamamlanan domateslerde ilk hasat heyecanı yaşandı. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - O ilimizden bomba hamle! Bu yeni buluşuyla ünlü olacak! İlk kez o yöntemle yapılan hasat öyle bir verim getirdi ki…

Yer altından gelen sıcak suyu buhara çeviren jeotermal enerji seraların altındaki zemine borular ile döşenmektedir. Borulardan sıcak su veya buhar geçişi sağlanarak jeotermal enerji elde ediliyor. Bu yöntem seraların ısıtılmasında kullanılırken elektrik enerjisi üretmek için de kullanılmaktadır. Jeotermal ısıtmalı seralar, geleneksel seralara göre birçok avantaj elde ediliyor. Fosil yakıtlara göre daha temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı oluşturan jeotermal enerji geleneksel ısıtma sistemlerinden daha çok verim alınmasını sağlıyor. Jeotermal ısıtmalı seralar, seracılık maliyetlerini düşüren önemli yöntemler arasında yer alıyor.

#2
Foto - O ilimizden bomba hamle! Bu yeni buluşuyla ünlü olacak! İlk kez o yöntemle yapılan hasat öyle bir verim getirdi ki…

Tarım sektöründe gelişen Türkiye, seracılık yöntemlerinden de yararlanıyor. Jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında görülen Türkiye bu enerjiyi de yaygın olarak kullanıyor. Bu kapsamda Jeotermal ısıtmalı seracılık yöntemi tarımsal üretim için önemli bir faaliyet haline dönüşmektedir. Jeotermal enerji ile ısıtılan seralar birçok farklı tarım ürününün yetişmesinde büyük rol oynuyor. Türkiye'deki önemli tarım ürünleri arasında yer alan domates, biber, salatalık gibi sebzelerin yetiştirilmesinde de jeotermal ısılı seralardan yardım alınmaktadır.

#3
Foto - O ilimizden bomba hamle! Bu yeni buluşuyla ünlü olacak! İlk kez o yöntemle yapılan hasat öyle bir verim getirdi ki…

Jeotermal ısıtmalı seralarda yetiştirilen ürünler daha kaliteli ve daha verimli olmaktadır ancak jeotermal ısıtmalı sistemlerin de bazı dezavantajları bulunuyor. Başlıca dezavantajları şu şekildedir: Büyük verim sağladı da kurulum maliyeti oldukça yüksektir. Jeotermal ısıtmalı sistemler her bölge için geçerli bir yöntem değildir. Yalnızca jeotermal enerji kaynağı bulunan bölgelerde kurulabiliyor.

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