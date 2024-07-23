O ilimizde termal su debisi 30 yılda 3’te 2 azaldı

1993 yılında Pamukkale Jeotermal Sistemindeki termal su kaynaklarının toplam debisi saniyede 450 litre olarak ölçülürken, günümüzde ise saniyede 150 litrelere kadar düştüğü belirlendi. Su kaynaklarındaki azalmanın ise birkaç nedeni olduğunu belirten uzmanlar, jeotermal enerji üretim tesislerinin çoğalması, tarımsal sulama ve bölgedeki işletmelerin temel etken olduğunu ifade etti.