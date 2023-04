Aslan, keçilerin sürekli farklı davranışlarıyla karşılaştığını söyleyerek, “Keçiler inatçı hayvanlar evet ama ben onlardan daha da inatçıyım. Bugüne kadar birçok keçi görüntüledim ama her görüntülediğim keçi aslında farklı bir hikaye. Her fotoğraflarını ve videolarını çektiğimde aslında farklı yeni bir davranışlarını gözlemliyorum. Birebir aynı hayvanı ele alsak bile görüntüden görüntüye olaylar değişiyor. Bu nedenle de aslında bunun bir sonu yok. Ne kadar çekersem çekeyim yine de çekmeye devam ediyorum ve her çekimimde de farklı farklı hikayeler yakalamaya da devam edeceğim” diye konuştu.